Η SpaceX σχεδιάζει να εκτοξεύσει σήμερα Κυριακή το Starship, το ισχυρότερο σύστημα πυραύλων που έχει κατασκευαστεί ποτέ, σε μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα έκδοση του οχήματος έχει γίνει επίκεντρο μιας σειράς εκρήξεων και αποτυχιών.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά μισή ώρα νωρίτερα, σύμφωνα με την εταιρεία. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα, ακολουθώντας παρόμοιο σχέδιο πτήσης με τις τρεις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες τερματίστηκαν πρόωρα.

Από την παρουσίαση της τρέχουσας γενιάς Starship τον Ιανουάριο, το σκάφος έχει δύο φορές εκραγεί πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και σε ακτές των Μπαχάμων. Στην τελευταία δοκιμαστική πτήση, τον Μάιο, το Starship έχασε τον έλεγχο καθ’ οδόν προς τον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, μια μονάδα Starship εξερράγη ξαφνικά σε σταθμό δοκιμών κινητήρων στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της SpaceX.

Τα περιστατικά αυτά έχουν προκαλέσει αντιδράσεις — από επικριτές της SpaceX έως κυβερνήσεις, όπως του Μεξικού, που απείλησε με νομικές ενέργειες για τα συντρίμμια στις ακτές του, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών του.

Η σημασία του Starship είναι τεράστια, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται με τον στόχο των ΗΠΑ να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2027 και να επιδείξουν τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας σε μια νέα «κούρσα στο Διάστημα». Ο πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, Γκάρετ Ράισμαν, σημειώνει ότι το εγχείρημα μπορεί είτε να αλλάξει ριζικά το μέλλον της διαστημικής δραστηριότητας είτε να αποτύχει πλήρως.

Γιατί η SpaceX μπορεί να ξαναπετάξει

Η SpaceX έχει τροποποιήσει το Starship που θα πετάξει αυτή την Κυριακή, μετά την αποτυχία του Μαΐου, αλλάζοντας εξάρτημα διαχύτη καυσίμου, το οποίο εκτιμάται ότι οδήγησε σε υπερβολική πίεση στη μύτη του πυραύλου και στην απώλεια ελέγχου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έκλεισε την έρευνα και ενέκρινε τη νέα εκτόξευση, αφού διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπους ή δημόσια περιουσία.

Η τρέχουσα γενιά Starship αναμένεται να αποσυρθεί σύντομα, με δύο ακόμα δοκιμές πριν περάσει σε μια μεγαλύτερη, ισχυρότερη εκδοχή. Ο Ίλον Μασκ σχεδιάζει ήδη το επόμενο μοντέλο, που θα μεταφέρει περισσότερο καύσιμο και θα είναι ακόμη ισχυρότερο — ήδη το Starship είναι υπερδιπλάσιο σε ισχύ από τους πυραύλους που μετέφεραν το Apollo στη Σελήνη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διευκολύνει τις διαδικασίες, με την FAA να εγκρίνει έως και 25 εκτοξεύσεις τον χρόνο από το Τέξας και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υπογράφει εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων.

Τι επιδιώκει η δοκιμή Flight 10

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, ο ενισχυτής Super Heavy θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά του Τέξας, ενώ το επάνω τμήμα Starship θα συνεχίσει την πορεία του, μεταφέροντας «εικονικούς» δορυφόρους. Θα επιχειρηθεί επίσης η εκ νέου ενεργοποίηση κινητήρα στο διάστημα — στόχος που δεν έχει επιτευχθεί στις τρεις προηγούμενες δοκιμές.

Η SpaceX ακολουθεί τη φιλοσοφία «γρήγορης επαναληπτικής ανάπτυξης», αποδεχόμενη αποτυχίες στις δοκιμές ως μέσο βελτίωσης. Όπως σημειώνει ο Ράισμαν, όλη η διαστημική βιομηχανία περιμένει την επιτυχία του Starship, καθώς θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στο κόστος των διαστημικών αποστολών.

