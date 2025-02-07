Ελλάδα - Κύπρος: Συνεργασία - ορόσημο στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Νέα ώθηση στη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού δίνουν οι δύο χώρες, όπως επιβεβαιώθηκε στη συνάντηση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, Νικόδημου Δαμιανού.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επικεντρώθηκε στη διασύνδεση των ψηφιακών πορτοφολιών των δύο χωρών, Gov.gr Wallet και “Ψηφιακός Πολίτης”, καθώς και σε ευρύτερες πρωτοβουλίες για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών. Με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2024, η διασύνδεση των ψηφιακών πορτοφολιών αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες πολιτών και επιχειρήσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Τι ακολουθεί μετά τη διασύνδεση των ψηφιακών πορτοφολιών των δύο χωρών, Gov.gr Wallet και “Ψηφιακός Πολίτης”

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει την ψηφιακή διασταύρωση εγγράφων, όπως ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άλλα κρίσιμα έγγραφα, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία ή πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί, πλέον, μοντέλο συνεργασίας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, δείχνοντας τον δρόμο για παρόμοιες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Παπαστεργίου χαρακτήρισε τη διαλειτουργικότητα των πορτοφολιών “κρίσιμο βήμα” και τόνισε ότι οι πολίτες των δύο χωρών θα επωφεληθούν άμεσα. “Η διακίνηση εγγράφων χωρίς επισκέψεις σε πρεσβείες ή άλλες υπηρεσίες θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, επιβεβαιώνοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν από κοινού στην ψηφιακή μετάβαση”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κύπρος: Ένας ψηφιακός εταίρος

Ο κ. Νικόδημος Δαμιανού από την πλευρά του ανέφερε ότι η συνεργασία είναι στρατηγικής σημασίας. “Όπως συνηθίζουμε να λέμε, είμαστε ένα έθνος, δύο κράτη και μπορούμε να έχουμε μία κοινή ψηφιακή πορεία. Η διασύνδεση των εφαρμογών είναι μόνο η αρχή”, υπογράμμισε, τονίζοντας την πρόθεση των δύο χωρών να πρωτοστατήσουν στην Ευρώπη ως προς την ψηφιακή διαλειτουργικότητα.

Η εφαρμογή “Ψηφιακός Πολίτης”, που αναπτύχθηκε στα πρότυπα του Gov.gr Wallet, λειτουργεί ήδη επιτυχημένα στην Κύπρο. Με την πλήρη διασύνδεση, τα έγγραφα, που είναι αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε από τα δύο πορτοφόλια, θα γίνονται αποδεκτά αυτόματα από τις αρχές και των δύο κρατών.

Νέα ψηφιακά έργα

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η υλοποίηση κοινών έργων, όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, οι έξυπνες πόλεις και η κυβερνοασφάλεια. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμη εμπειρία, την οποία είναι έτοιμη να μοιραστεί με την Κύπρο, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν για εντατικοποίηση της συνεργασίας τους.

Οι δύο χώρες φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στην ευρωπαϊκή ψηφιακή σκηνή, με τη διαλειτουργικότητα των πορτοφολιών να αποτελεί το πρώτο βήμα. “Η Ευρώπη χρειάζεται τέτοιες συνέργειες για να επιταχύνει την ψηφιακή της μετάβαση”, σημείωσε ο κ. Δαμιανού.

