Προβλήματα εντοπίζονται από το πρωί παγκοσμίως στη διαδικτυακή λειτουργία σε κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών PlayStation του ιαπωνικού ομίλου Sony, προκαλώντας δυσφορία σε χρήστες της κονσόλας παγκοσμίως.

«Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εκκίνηση παιχνιδιών, εφαρμογών ή λειτουργιών δικτύου. Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας», τόνισε ο όμιλος προς παίκτες σε πολλές χώρες από τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αργεντινή μέχρι την Ταϊλάνδη.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του PlayStation επιτρέπουν σε κατόχους κονσολών Sony, όπως το PS4 και το PS5, να παίζουν παιχνίδια όπως το "Fortnite" και το "Call of Duty" διαδικτυακά.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Down Detector κατέγραψε κορύφωση σε δυσκολίες σύνδεσης στις ΗΠΑ από τα ξημερώματα στις 2 ώρα Ελλάδας. Τα καταγεγραμμένα προβλήματα σύνδεσης μειώθηκαν καθώς πέρναγε η ώρα, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί ακόμη.

Πολλοί παίκτες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασαν ανυπομονησία, ακόμη και θυμό.

Πηγή: skai.gr

