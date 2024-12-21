Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πιο ανόητα πράγματα που συνέβησαν στις μετοχές της τεχνολογίας το 2024 ήταν η ξαφνική πτώση των μετοχών της Nvidia Corp., λίγες στιγμές μετά τη δημοσίευση των κερδών της για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους, τον Αύγουστο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jensen Huang, ο οποίος κατά τα άλλα έκανε θαύματα φέτος, ανέφερε ένα μικρό - και επιλυμένο - ρήγμα στην παραγωγή νέου τσιπ, ωστόσο οι επενδυτές πανικοβλήθηκαν ούτως ή άλλως.

Σύντομα συνήλθαν. Ο κόσμος, όπως αποδείχθηκε, συνέχισε να γυρίζει. Αλλά αυτό που τόνισε ήταν οι βαθιές ανησυχίες που κρύβονται ακριβώς κάτω από τη λεπτή επιφάνεια της αισιοδοξίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Η αγορά βρίσκεται σε εγρήγορση για σημάδια κορύφωσης και θα αντιδράσει δυσανάλογα όποτε πιστεύει ότι τα έχει βρει. Αυτό δεν προμηνύεται καλό για το 2025, όταν πρέπει να επικρατήσουν πιο «ψύχραιμες κεφαλές», καθώς η πρόοδος της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι θα επιβραδυνθεί, πιθανώς θα πάει έρποντας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κυρίαρχοι στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης επιλέγουν προσεκτικά τις λέξεις τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, μιλώντας σε εκδήλωση των New York Times, είπε ένιωθε ότι ο «εύκολα προσεγγίσιμος καρπός» της τεχνητής νοημοσύνης είχε πλέον μαζευτεί. Επεκτείνοντας το θέμα, είπε στη Semafor: «Καθώς προχωράμε σε αυτό το επόμενο επίπεδο, χρειάζεστε περισσότερες διορατικές ανακαλύψεις».

Ο Sam Altman, ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, μίλησε για το πώς εξακολουθούσε να πιστεύει ότι η εταιρεία του θα έφτανε στη «γενική τεχνητή νοημοσύνη», αλλά ότι θα είχε «πολύ μικρότερη σημασία» από ό,τι πίστευαν προηγουμένως ορισμένοι παρατηρητές. Η υπερνοημοσύνη θα ήταν η μεγάλη ανατροπή, είπε αλλά είναι πιο μακριά.

Στο παρασκήνιο, αρκετές αναφορές έχουν υποδηλώσει ότι η OpenAI αγωνίζεται να «ξορκίσει» τα μεγάλα άλματα στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης που αναμενόταν. Το πολυαναμενόμενο μοντέλο παραγωγής βίντεο Sora της εταιρείας που υποστηρίζεται από τη Microsoft μπορεί ακόμα να θεωρηθεί ένα εξαιρετικά ακριβό κόλπο. Οι πρόσφατες εκδόσεις μοντέλων, με δυνατότητες «συλλογισμού» και άλλες καμπάνες και σφυρίχτρες, ήταν ξεκάθαρη επανάληψη αλλά όχι λιγότερο δαπανηρές από τα προηγούμενα μοντέλα. Ο ενθουσιασμός με το ChatGPT υποχωρεί.

Η Apple, εν τω μεταξύ, δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη στοιχεία για τον «υπερκύκλο» του iPhone που κάποιοι ήλπιζαν ότι θα υποκινούνταν από την ενσωμάτωση της Apple Intelligence. Στην πραγματικότητα, η δοκιμαστική ενσωμάτωση AI της εταιρείας ήταν ντροπιαστική. Οι περιλήψεις του που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη κυμαίνονται από τις κωμικές έως τις σοβαρά ανακριβείς. Με προηγούμενες καινοτομίες, η εταιρεία είπε στον εαυτό της ότι θα ήταν η καλύτερη αν όχι η πρώτη. Ούτε με την AI δεν τα κατάφερε.

Η πρώτη ένδειξη για τον αντίκτυπο της Apple Intelligence στα αποτελέσματα της εταιρείας θα φανεί από τις πωλήσεις του εορταστικού τριμήνου του 2024. Αυτά πιθανότατα θα είναι ρεκόρ, όπως πάντα, αλλά οι καταναλωτές εξακολουθούν να παίρνουν σε μεγάλο βαθμό αποφάσεις αγοράς με βάση καλύτερες κάμερες και μπαταρίες μεγάλης διάρκειας αντί για τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι σαν να υπάρχει μια σίγουρη λύση στον ορίζοντα - ο Κουκ είπε τον Ιούνιο ότι «ποτέ» δεν θα ισχυριζόταν ότι η AI της Apple ήταν 100% απαλλαγμένη από ψευδαισθήσεις.

Αυτό αφορά μια σημαντική ανησυχία καθώς μπαίνουμε στο νέο έτος, ότι η συλλογή ολοένα και περισσότερων δεδομένων σε μεγαλύτερα μοντέλα θα φτάσει τόσο μακριά μόνο όταν πρόκειται για τη δημιουργία «έξυπνων» δυνατοτήτων, και μόλις φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ακόμα και αν περισσότερα δεδομένα ήταν η απάντηση, αυτές οι εταιρείες που αντλούσαν αδιάκριτα υλικό από οποιαδήποτε πηγή μπορούσαν να το βρουν, αρχίζουν να αγωνίζονται να αποκτήσουν αρκετές νέες πληροφορίες για να τροφοδοτήσουν το μηχάνημα. «Έχουμε μόνο ένα Διαδίκτυο», θρηνούσε ο κορυφαίος μηχανικός Ilya Sutskever, ο οποίος άφησε την OpenAI για να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Όσοι ασχολούνται με την παραγωγή νέων πληροφοριών τώρα, αμήχανα, απαιτούν να πληρωθούν.

Ορισμένοι σχολιαστές λένε ότι είναι προφανές ότι η τεχνητή νοημοσύνη - ή η γενετική τεχνητή νοημοσύνη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι - έχει υπερθεματιστεί από όσους έχουν ισχυρό οικονομικό συμφέρον να ενθαρρύνουν τον ενθουσιασμό για τις προοπτικές της. Άλλοι λένε ότι η κριτική επιτροπή πέφτει ακόμη πολύ έξω για το τι θα γίνει AI. Μια άλλη άποψη είναι ότι οι τρέχουσες δυνατότητες, όταν αναπτύσσονται λογικά, αντιπροσωπεύουν ήδη μια αλλαγή. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Προς υπεράσπισή μου, ούτε οι εταιρείες που έχουν ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να ενημερωθούν και φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να ξοδέψουν ακόμη περισσότερα πριν από τις πιο κερδοφόρες περιπτώσεις χρήσης δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες για εξισορρόπηση των βιβλίων, χρεώνοντας πολύ περισσότερα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ή με την εισαγωγή διαφημίσεων, θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές.

Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί επιχείρημα για την πώληση μετοχών AI. Είναι ένα επιχείρημα για να τα κρατήσουμε, ακόμα και αν η επόμενη χρονιά είναι πολύ λιγότερο συναρπαστική από τις δύο προηγούμενες. Ο αναλυτής της Jefferies, Brent Thill, δημοσίευσε μια πρόσφατη έκθεση που συγκρίνει την τροχιά των εσόδων από λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης με μια αργή απογείωση στο διάδρομο - όχι με την εκτόξευση πυραυλικού πλοίου που απολαμβάνουν οι εταιρείες που πωλούν ημιαγωγούς ή πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ ή και τα δύο.

Πιο ουσιαστικά έσοδα λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην έρθουν μέχρι το 2026, έγραψε ο Thill. Αυτό θα είναι απογοήτευση για πολλούς. Εάν ο κλυδωνισμός της Nvidia του Αυγούστου είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, οι επενδυτές θα τρομάξουν εύκολα από κάθε υπαινιγμό κακών ειδήσεων. Το ψήφισμα της Wall Street για το νέο έτος θα πρέπει να είναι να χαλιναγωγήσει τις προσδοκίες της για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Dave Lee είναι ο αρθρογράφος τεχνολογίας του Bloomberg Opinion στις ΗΠΑ. Προηγουμένως ήταν ανταποκριτής των Financial Times και του BBC News.

Πηγή: skai.gr

