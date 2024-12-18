Θα μπορούσε αυτή η κατασκευή σε σχήμα αυγού να είναι το μελλοντικό σπίτι των Ινδών αστροναυτών στο διάστημα;

Το Hab-1 - συντομογραφία του Habitat-1 - είναι η πρώτη «αναλογική αποστολή» της ινδικής διαστημικής υπηρεσίας Isro που σημαίνει προσομοίωση διαστημικών συνθηκών για την προετοιμασία των αστροναυτών για πραγματικές διαστημικές αποστολές. Δοκιμάστηκε πρόσφατα για τρεις εβδομάδες στα ψηλά βουνά των Ιμαλαΐων του Λαντάχ.

Η διαστημική αρχιτέκτονας Aastha Kacha-Jhala, από την εταιρεία Aaka με έδρα το Γκουτζαράτ, είπε στο BBC ότι αυτές οι προσομοιώσεις βοηθούν στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες και ο εξοπλισμός πριν από τις διαστημικές αποστολές.

Χτισμένο με διαστημικό Teflon και μονωμένο με αφρό βιομηχανικής χρήσης, το Hab-1 διαθέτει κρεβάτι, ένα κρυμμένο δίσκο που μπορεί να τραβηχτεί έξω και να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός εργασίας, αποθηκευτικός χώρος για την αποθήκευση προμηθειών και κιτ έκτακτης ανάγκης, μικρή κουζίνα για τη θέρμανση γευμάτων και μια τουαλέτα. Ένας αστροναύτης σε προσομοίωση πέρασε τρεις εβδομάδες κρυμμένος στην εγκατάσταση.

«Το Hab-1 έχει σχεδιαστεί έχοντας κατά νου ότι ο χώρος θα είναι πολύ περιορισμένος στη Σελήνη ή τον Άρη», λέει η κα Kacha-Jhala. «Ο αστροναύτης θα έχει επίσης πολύ περιορισμένο νερό, επομένως σχεδιάσαμε μια στεγνή τουαλέτα. Επίσης, δημιουργήσαμε ένα σύστημα για τη σωστή διάθεση των απορριμμάτων και διασφαλίσαμε ότι ο βιότοπος θα παραμείνει χωρίς οσμές.»

Τώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με την Isro για την κατασκευή της πρώτης μόνιμης διαστημικής εγκατάστασης προσομοίωσης της Ινδίας στο Λαντάχ.

Η αποστολή έρχεται σε μια περίοδο που η Ινδία ετοιμάζεται να στείλει τους πρώτους αστροναύτες της στο διάστημα.

Η αποστολή Gaganyaan της Isro σχεδιάζει να τοποθετήσει τρεις αστροναύτες σε χαμηλή τροχιά στη Γη σε υψόμετρο 400 χιλιομέτρων (248 μίλια) για τρεις ημέρες. Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η αποστολή θα ξεκινήσει κάποια στιγμή τον επόμενο χρόνο. Η Ινδία σχεδιάζει επίσης να εγκαταστήσει τον πρώτο της διαστημικό σταθμό έως το 2035 και να στείλει έναν άνθρωπο στη Σελήνη μέχρι το 2040.

Η Nasa, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η Ρωσία, η Κίνα και άλλες χώρες και ιδιωτικές εταιρείες με διαστημικά προγράμματα εκτελούν δεκάδες αποστολές προσομοίωσης και δύο από τους τέσσερις Ινδούς αστροναύτες που επιλέχθηκαν για την αποστολή Gaganyaan εκπαιδεύονται αυτή τη στιγμή στη Nasa.

«Μόλις έχουμε τη δική μας αποστολή προσομοίωσης, δεν θα χρειαστεί να εξαρτηθούμε από ξένες διαστημικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση των αστροναυτών μας», λέει ο καθηγητής Subrat Sharma, Κοσμήτορας Ερευνητικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ladakh που συνεργάστηκε στο έργο.

