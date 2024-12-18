Μια ολόκληρη σιαγόνα Μαστόδοντα ανακαλύφθηκε στην πίσω αυλή ενός σπιτιού, σύμφωνα με το Κρατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Το πρωτότυπο εύρημα, αποκαλύφθηκε από έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ο οποίος ενώ έκανε κηπουρικές εργασίες παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στο έδαφος.

«Είδα 2 περίεργα αντικείμενα να είναι κρυμμένα πίσω από φύλλα φυτών» ανέφερε ο ίδιος στο CNN ο οποίος πρόσθεσε ότι αμέσως κατάλαβε ότι επρόκειτο για σπάνιο εύρημα και ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Όταν βρήκα τα δόντια και τα εξέτασα στα χέρια μου, ήξερα ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο και αποφάσισα να καλέσω τους ειδικούς», είπε ενδεικτικά ο κάτοικος όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του μουσείου.

Σαγόνι Μαστόδοντα ανακαλύφθηκε στην πίσω αυλή μιας κατοικίας, σύμφωνα με το Κρατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης/ Φωτογραφία: Κρατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης

Το σαγόνι, μαζί με κομμάτι οστού ποδιού και πλευρών, βγήκαν στην επιφάνεια από επιστήμονες του Κρατικού Μουσείου της Νέας Υόρκης και του Κρατικού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης Orange.

«Είμαι ενθουσιασμένος που η ιδιοκτησία μας έχει αποφέρει ένα τόσο σημαντικό εύρημα για την επιστημονική κοινότητα», πρόσθεσε ο κάτοικος.

Σύμφωνα με το μουσείο, ήταν η πρώτη φορά ύστερα από 11 χρόνια που ένα τέτοιο εύρημα καταγράφηκε στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Περισσότερα από 150 απολιθώματα μαστοδόνων έχουν βρεθεί σε όλη την πολιτεία, περίπου το 1/3το από αυτά στην Κομητεία Όραντζ.

«Αυτό το σαγόνι μαστόδονα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε την οικολογία αυτού του υπέροχου είδους, που θα ενισχύσει την κατανόησή μας για τα οικοσυστήματα της Εποχής των Παγετώνων από αυτήν την περιοχή», δήλωσε ο Robert Feranec, διευθυντής έρευνας και συλλογών του μουσείου και επιμελητής ζώων της εποχής των παγετώνων.

Τι είναι ο Μαστόδοντας

Ο Μαστόδοντας, είναι μακρινός συγγενείς του ελέφαντα που ζούσαν στη Βόρεια Αμερική από περίπου 3,75 εκατομμύρια έως 11.000 χρόνια πριν, σύμφωνα με το Κρατικό Μουσείο του Ιλινόις.

Ένα ενήλικος μαστόδοντας είχε ύψος μεταξύ 2,5 έως 3 μέτρων, και ζύγιζε έως και 6 τόνους.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ένας συνδυασμός ανταγωνισμού για τρόφιμα, κλιματική αλλαγή και υπερβολικό κυνήγι από τους πρώτους ανθρώπους οδήγησε στην εξαφάνισή τους.

Το σαγόνι και τα συνοδευτικά θραύσματα που βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη θα υποβληθούν τώρα σε «αυστηρή επιστημονική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της χρονολόγησης με άνθρακα και της διατροφικής ανακατασκευής», ανέφερε η ανακοίνωση του μουσείου, προσθέτοντας ότι το ιστορικό εύρημα θα παρουσιαστεί στο κοινό το 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.