Τη νέα σειρά κινητών τηλεφώνων Galaxy S ανακοίνωσε επισήμως την Τετάρτη ο νοτιοκορεατικός γίγαντας της νέας τεχνολογίας Samsung, με ισχυρότερους επεξεργαστές, βελτιωμένες κάμερες και επιλογή γραφίδας (ενσωματωμένο S Pen) για τη ναυαρχίδα της Galaxy S22 Ultra.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων κινητών της τηλεφώνων η εταιρεία ανακοίνωσε τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, όπως δίχτυα ψαρέματος και μπουκάλια νερού.

Πρόκειται για το επονομαζόμενο πενταετές σχέδιο «Γαλαξίας για τον Πλανήτη» για την εξάλειψη των πλαστικών στις συσκευασίες και τη διακοπή παραγωγής απορριμμάτων που πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Αναλυτές χαιρέτησαν την πράσινη πρωτοβουλία.

Τα νάιλον δίχτυα ψαρέματος μετατρέπονται σε σφαιρίδια ρητίνης πολυαμιδίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βραχιόνων που συγκρατούν τα πλήκτρα των κινητών στη θέση τους. Για τη δημιουργία εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται επίσης πεταμένα μπουκάλια νερού και θήκες CD.

