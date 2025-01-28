Η Ρωσία σχεδιάζει να υπερδιπλασιάσει τον αριθμό των δορυφόρων της στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, σκοπεύοντας να διαθέτει 650 έως το 2030, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας (Roscosmos).

«Φέτος, εγκαινιάζουμε ένα φιλόδοξο εθνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει στόχο να ενισχύσουμε την παρουσία μας στο διάστημα και να βοηθήσουμε τη βιομηχανία μας να γίνει κινητήριος μοχλός για την επίτευξη τεχνολογικής αυτοδυναμίας», δήλωσε ο διευθυντής της Roscosmos Γιούρι Μπορίσοφ.

Στις 20 Νοεμβρίου 2024, η υποδιευθύντρια της Roscosmos Όλγκα Βιλκόβα ανέφερε ότι η Ρωσία διέθετε 290 δορυφόρους σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

