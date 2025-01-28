Σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για το Διάστημα από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Χένα Βίρκουνεν, την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο Κάγια Κάλας, καθώς και τους Επιτρόπους Άντριους Κουμπίλιους, Κώστα Καδή και την Επίτροπο Εκατερίνα Ζαχαρίεβα.

Σήμερα, ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, κ. Άντριους Κουμπίλιους, εκφώνησε ομιλία σχετικά με μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που καταδεικνύουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στον εξελισσόμενο διαστημικό τομέα.

Αύριο στις 14:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Κάλας θα εκφωνήσει εναρκτήρια ομιλία σχετικά με τα επιτεύγματα της ΕΕ στον τομέα της διαστημικής ασφάλειας και της άμυνας, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο EBS.

Ο Άντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, δήλωσε: «Το διάστημα αποτελεί το θεμέλιο για την ασφάλεια, την οικονομία και την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης. Με τις πρωτοβουλίες μας, διασφαλίζουμε ότι η Ευρώπη είναι όχι μόνο ανταγωνιστική αλλά και πρωτοπόρος στην παγκόσμια σκηνή του διαστήματος με βιώσιμο, καινοτόμο και συνεργατικό τρόπο.»

Πολύ σύντομα πρόκειται να ενισχυθούν τα βασικά εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Galileo, το Copernicus, το SSA και το GOVSATCOM. Το Copernicus θα επεκταθεί με τους δορυφόρους Sentinel-1C και Sentinel-2C, καθώς και με την αποστολή παρακολούθησης των εκπομπών CO2 (CO2M) η οποία θα στηρίξει τις πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα. Το Galileo θα θέσει σε εφαρμογή προηγμένες υπηρεσίες πλοήγησης, όπως η κυβερνητική υπηρεσία (PRS) και η επαλήθευση ταυτότητας μηνυμάτων πλοήγησης ανοικτής υπηρεσίας (OSNMA). Η μελλοντική εκτόξευση του πρώτου ζεύγους δορυφόρων Galileo δεύτερης γενιάς θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη συστοιχία πλοήγησης Galileo της ΕΕ. Το σύστημα συνδεσιμότητας IRIS² σημειώνει ταχεία πρόοδο και η επιτήρηση και παρακολούθηση του διαστήματος της ΕΕ (EUSST) υποστηρίζει πλέον περισσότερους από 500 δορυφόρους, ενώ παρέχει πλέον υπηρεσίες σε περισσότερους από 200 οργανισμούς. Η ΕΕ ενισχύει επίσης τις προσπάθειές της στον τομέα της διαστημικής ασφάλειας και της άμυνας, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ στην οποία αναγνωρίζεται το διάστημα ως στρατηγικός τομέας, με έμφαση στην επίγνωση και την αντιμετώπιση των απειλών, την αύξηση της ανθεκτικότητας των διαστημικών υποδομών, τη χρήση των διαστημικών δυνατοτήτων για την ασφάλεια στην πράξη, καθώς και εταιρικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και άλλους.

Οι προσπάθειες αυτές υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της Ευρώπης να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της διαστημικής τεχνολογίας, διασφαλίζοντας την ηγετική της θέση στην παγκόσμια σκηνή του διαστήματος, και να εγγυηθεί ότι το διάστημα παραμένει ασφαλές. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για το διάστημα διατίθενται εδώ.

Κατερίνα Πλατή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.