Βιντεοπαιχνίδια: Τι συμβαίνει μετά το τελευταίο επίπεδο;

Ένας 16χρονος όμως το πέτυχε. Χωρίς φανφάρες το βιντεοπαιχνίδι ξεκίνησε απ΄την αρχή.Ο Μάικλ Καν Αρτιάγκα πέτυχε αυτό που κανένας σε ολόκληρο τον κόσμο δεν κατάφερε σε 38 χρόνια. Έφτασε μέχρι το τέλος το Tetris σε κονσόλα Nintendo. Πρόκειται για ένα κλασικό βιντεοπαιχνίδι από τη δεκαετία του 1980, στο οποίο στόχος είναι να στοιβαχθούν γραμμές από τουβλάκια με όσο το δυνατόν λιγότερα κενά,. Όσο προχωρά το παιχνίδι τα τούβλα πέφτουν ολοένα και γρηγορότερα, έτσι ώστε σε κάποιο σημείο είναι σχεδόν να αδύνατο να τοποθετηθούν σωστά.



Το Tetris είναι απίστευτα δημοφιλές. Το παιχνίδι και τα «παράγωγά» του έχουν πουλήσει περισσότερα από 425 εκατομμύρια αντίτυπα μέχρι σήμερα. Ο 16χρονος Μάικλ, ο οποίος μετέδωσε ζωντανά την επιτυχία του στο Twitch με τίτλο «dogplayingtetris» χρειάστηκε 80 λεπτά για να ολοκληρώσει 255 επίπεδα. Μετά το 255ο επίπεδο, ωστόσο, δεν εμφανίστηκαν στην οθόνη συγχαρητήρια ή εικονική βροχή από κομφετί. Το παιχνίδι ξεκίνησε ξανά στο επίπεδο μηδέν χωρίς πολλά-πολλά.

Σε αντίθεση με τα βιβλία, τις ταινίες και τα τραγούδια, τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια δεν έχουν προκαθορισμένο τέλος. Σε παιχνίδια όπως το Tetris ή το ψηφιακό παζλ Candy Crush, το ένα επίπεδο διαδέχεται το επόμενο. Καθώς προχωρά το παιχνίδι, ξεκλειδώνονται νέα επίπεδα ή δίνεται η δυνατότητα να αγοραστούν νέες αποστολές. Σε πολλά παιχνίδια δεν είναι καν σαφές αν κάποτε ολοκληρώνονται. Οπότε δεν είναι ασυνήθιστο ο παίκτης ή η παίκτρια να φθάσει στο επίπεδο 8579, ειδικά στα παιχνίδια για κινητά, χωρίς να υπάρχει ορατό τέλος.Υπάρχουν όμως και παιχνίδια με υπόθεση, όπως το «Super Mario Bros». Όπως το Tetris, κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1980 και μπορεί να παιχτεί στο Nintendo Entertainment System (NES). Ο υδραυλικός Mario πρέπει να απελευθερώσει την πριγκίπισσα Peach από τα νύχια του κακού Bowser. Τι όμως συμβαίνει όταν φτάσει στο τελευταίο επίπεδο;Ο Super Mario πρέπει να περάσει μέσα από συνολικά οκτώ κόσμους και 32 επίπεδα πριν μπορέσει τελικά να σώσει την πριγκίπισσα. Αν τα καταφέρει, η Peach τον ευχαριστεί με ένα φιλί. Στη συνέχεια ο παίκτης αποφασίζει αν θα σταματήσει ή θα συνεχίσει με νέα αποστολή. Ο βαθμός δυσκολίας της νέας αποστολής είναι φυσικά μεγαλύτερος. Εξαρτάται λοιπόν από τον παίκτη αν θέλει να επαναλάβει μεμονωμένα επίπεδα ή αν θα τα ξαναπαίξει σε τροποποιημένη μορφή.Ανοιχτή είναι η εξέλιξη και στο κλασικό πια βιντεοπαιχνίδι Minecraft. Από την κυκλοφορία του το 2011 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών με πάνω από 140 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες σε μηνιαία βάση. Είναι διαθέσιμο για όλες σχεδόν τις πλατφόρμες και κονσόλες. Το Minecraft είναι ένα από τα λεγόμενα βιντεοπαιχνίδια «sandbox», δηλαδή παιχνίδια όπου ο παίκτης επιλέγει εκείνος αν θα δημιουργήσει, τροποποιήσει ή καταστρέψει το εικονικό του περιβάλλον. Στο Minecraft κάθε παίκτης αποφασίζει μόνος του ποιος θα είναι ο στόχος του βιντεοπαιχνιδιού.Δεν υπάρχει λοιπόν προκαθορισμένο τέλος στο παιχνίδι, εκτός αν ο παίκτης θέλει πραγματικά να το ολοκληρώσει. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περάσει μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικτυακή πύλη, δύσκολο να βρεθεί. Όσοι καταφέρουν να φτάσουν στο τέλος, θα συναντήσουν ένα δράκο, τον οποίο και πρέπει να νικήσουν. Αν τα καταφέρουν, ενεργοποιούνται οι τίτλοι τέλους, στους οποίους εμφανίζεται μια μάλλον φιλοσοφική συνομιλία δύο ανθρώπων με θέμα τον παίκτη: «Έφθασε πλέον στο υψηλότερο επίπεδο. Διαβάζει το μυαλό μας. Είναι αδιάφορο. Νομίζει ότι είμαστε μέρος του παιχνιδιού. Μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Έπαιξε καλά. Δεν τα παράτησε ποτέ.»Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

