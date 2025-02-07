Μια ιδέα να την πιεις στο ποτήρι. Μια λαχταριστή παγωμένη μπύρα με πλούσιο αφρό να ξεχειλίζει είναι η φαντασίωση πολλών από εμάς. Όμως πέρα από το χρυσό (ή άλλων αποχρώσεων) νέκταρ, πολλοί από εμάς δεν θα φανταστούν τα βουνά από υγρά κολλώδη και κοκκώδη υλικά που δημιουργούνται στο πλαίσιο της παρασκευή της λαχταριστής μπύρας.



Το μεγαλύτερο μέρος τη «λάσπης» της βιομηχανίας παραγωγής ζύθου, περίπου το 70%, προωθείται για ζωοτροφές βοοειδών, ενώ το 10% χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαερίου. Περίπου το ένα πέμπτο απλώς αποστέλλεται κατευθείαν σε χώρους υγειονομικής ταφής – με επιπλέον κόστος για τα ζυθοποιεία – όπου σαπίζει και απελευθερώνει μεθάνιο στην ατμόσφαιρα.



Αλλά μέσα σε αυτό το υποπροϊόν μπύρας υπάρχει ένα βουνό χρήσιμων χημικών ουσιών για χρήση, συμπεριλαμβανομένων πολλών πρωτεϊνών. Ερευνητές και εταιρείες αρχίζουν τώρα να διερευνούν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθεί καλύτερα.

Μην την πιείτε… φάτε την

Η ελβετική νεοφυής εταιρεία Upgrain είναι μία από αυτές τις εταιρείες. Το 2024, κυκλοφόρησε ένα σύστημα επεξεργασίας για τη μετατροπή των αναλωμένων σιτηρών ζυθοποιίας σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, που εγκρίθηκαν ως κατάλληλες για ανθρώπινη κατανάλωση από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εξάλλου τα αναλωμένα δημητριακά της ζυθοποιίας είναι απλώς δημητριακά).

Ο William Beiskjaer, συνιδρυτής της Upgrain, υποστηρίζει ότι τα αναλωμένα σιτηρά είναι ένα «είδος κρυμμένου θησαυρού όσον αφορά τη βιώσιμη και υγιεινή διατροφή». Δηλώνει στο BBC ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για πρωτεΐνη. «Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για ενίσχυση των τροφίμων μας, ειδικά περισσότερες πρωτεΐνες και φυτικές ίνες στη διατροφή μας» σημείωσε.



Η Upgrain και άλλοι παραγωγοί, όπως η Agrain στη Δανία και η BiaSol στην Ιρλανδία, πωλούν ήδη αναλωμένη πρωτεΐνη δημητριακών και εκχύλισμα ινών από ζυθοποιία σε κατασκευαστές τροφίμων για συμπερίληψη σε αρτοσκευάσματα, πίτσες, γκρανόλα, ακόμη και πατατάκια. Χρησιμοποιείται επίσης σε εναλλακτικά κρέατα φυτικής προέλευσης, όπως αυτά που κυκλοφόρησαν πέρυσι από την ελβετική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Migros, και σε καφέ που δημιούργησε η εταιρεία Prefer με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Μεγάλες ζυθοποιίες, όπως η Anheuser-Busch InBev με έδρα το Βέλγιο, και η Molson Coors με έδρα το Σικάγο, έχουν δημιουργήσει ακόμη και τα δικά τους προϊόντα vegan γάλακτος από αναλωμένα δημητριακά. Η Molson Coors ισχυρίζεται ότι το προϊόν της Golden Wing έχει «πλούσια και κρεμώδη γεύση» και 25% λιγότερη ζάχαρη από τα περισσότερα γάλατα βρώμης.

Ο Beiskjaer λέει ότι μπορεί να κατανοήσει γιατί μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι διστακτικοί σχετικά με την έννοια του «ανακυκλωμένου φαγητού». «Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε την ιδέα ότι τα αναλωμένα δημητριακά των ζυθοποιών δεν είναι απόβλητο», λέει. «Σώζεται από το να είναι απόβλητο».

... Ή φορέστε τη

Αλλά η διατροφή δεν είναι ο μόνος τομέας όπου τα αναλωμένα σιτηρά ζύθου θα μπορούσαν να είναι επωφελή.



Ο Brett Cotten παραδέχεται ότι οι πρώτες προσπάθειες της νεοφυούς εταιρείας του, Arda Biomaterials, με έδρα το Λονδίνο, να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις δέρματος από αναλωμένα σιτηρά ζυθοποιών κατέληξαν σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με ένα… flapjack.



Αλλά η νεοσύστατη εταιρεία χρησιμοποίησε από τότε με επιτυχία την υπερμοριακή χημεία για να φτιάξει αρκετές πρωτεΐνες από αναλωμένα δημητριακά που μιμούνται τις ζωικές πρωτεΐνες στο δέρμα, με αποτέλεσμα μια ισχυρή και ελαστική εναλλακτική λύση. Το χρώμα αντανακλά τον χρησιμοποιημένο κόκκο τονίζει.



Ο Cotten υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα πολλές εναλλακτικές λύσεις δέρματος είτε δεν ήταν τόσο φιλικές προς το περιβάλλον όπως υποσχόντουσαν, ή δεν είναι ικανές να αντικαταστήσουν το δέρμα ζώων σε μαζική παραγωγή.



Μέχρι στιγμής, το προσωπικό της εταιρείας και μια τοπική ζυθοποιία έχουν δοκιμάσει αυτό το νέο υλικό με τσάντες και θήκες για κάρτες.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο μπαρ ή στην παμπ, σκεφτείτε πώς η πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την απολαυστική μπύρα σας μπορεί να αλλάξει ριζικά τόσο τη διατροφή μας όσο και τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα.

