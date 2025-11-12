Ο αστεροειδής 2024 YR4, διαμέτρου 67 μέτρων, έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα 4% να χτυπήσει τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032. Ωστόσο, σύμφωνα με νέες παρατηρήσεις, η πιθανότητα πρόσκρουσης ενδέχεται να αυξηθεί έως και 30%. Αν ο τεράστιος αυτός διαστημικός βράχος χτυπήσει τη Σελήνη, θα μπορούσε να σχηματίσει κρατήρα πλάτους περίπου ενός χιλιομέτρου και να εκτοξεύσει προς τη Γη σεληνιακά θραύσματα.

Οι ερευνητές προβλέπουν ότι τον Φεβρουάριο θα υπάρξει ένα μικρό χρονικό «παράθυρο» για το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) ώστε να παρατηρήσει τον αστεροειδή. Αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες καλές ευκαιρίες για τον προσδιορισμό της τροχιάς του 2024 YR4, πριν αυτός γίνει ξανά ορατός από τα τηλεσκόπια της Γης το 2028.

Σύμφωνα με τον Δρ. Άντριου Ρίβκιν του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, αυτές οι παρατηρήσεις θα μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά τις εκτιμήσεις για το ενδεχόμενο πρόσκρουσης στη Σελήνη. Αυτό σημαίνει ότι οι διαστημικές υπηρεσίες του κόσμου αρχίζουν να ξεμένουν από χρόνο για να αποφασίσουν πώς πρέπει να αντιδράσουν.

Υπό απειλή η Σελήνη: Σε αυτά τα τέσσερα σημεία υπολογίζεται η πρόσκρουση

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, προκαλώντας πανικό όταν οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη από οποιονδήποτε γνωστό αστεροειδή. Στην αρχή, υπήρχε μία πιθανότητα στις 32 να συγκρουστεί με τον πλανήτη μας. Αν και αυτή η πιθανότητα μειώθηκε σχεδόν στο μηδέν καθώς οι αστρονόμοι συγκέντρωναν περισσότερα δεδομένα, ένα νέο, εξίσου ανησυχητικό σενάριο προέκυψε: η πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη.

Ο αστεροειδής παραμένει αόρατος στα τηλεσκόπια της Γης από τα μέσα του περασμένου έτους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη της τροχιάς του. Ωστόσο, χάρη στη μοναδική θέση του JWST στο διάστημα, το τηλεσκόπιο θα μπορέσει να τον παρατηρήσει για δύο σύντομα διαστήματα, στις 18 και 26 Φεβρουαρίου.

Επειδή ο αστεροειδής βρίσκεται πολύ μακριά, θα είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν πολλά δεδομένα. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να αλλάξουν ουσιαστικά την κατανόησή μας για τη θέση και την ταχύτητά του. Ο Δρ. Ρίβκιν και οι συνεργάτες του έχουν ήδη υπολογίσει πώς οι παρατηρήσεις του Φεβρουαρίου θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις προβλέψεις για την πιθανότητα σύγκρουσης με τη Σελήνη.

Πηγή: skai.gr

