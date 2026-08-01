Συνελήφθησαν την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, δύο αλλοδαποί ηλικίας 22 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διάπραξη διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, ενεργώντας από κοινού, εισέρχονταν σε καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες και με διάφορα τεχνάσματα απασχολούσαν τους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα αφαιρούσαν χρυσαφικά και κοσμήματα από τις προθήκες, χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτοί.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Αργοστολίου και του Αστυνομικού Σταθμού Ερίσου εντοπίστηκαν στην περιοχή του Φισκάρδου Κεφαλληνίας, λίγη ώρα πριν διαφύγουν από το νησί.

Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε δύο υποθέσεις κλοπών από χρυσοχοεία, καθώς και μία απόπειρα, από τις περιοχές Σκάλα, Αργοστόλι και Λάσση, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρυσαφικών ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ.

Στην κατοχή τους, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χρυσαφικά, εκτιμώμενης χρηματικής αξίας 30.000 ευρώ, κρυμμένα σε πλαστική συσκευασία σαμπουάν, μεταξύ των οποίων και τα αφαιρεθέντα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους,

το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ,

ζυγαριά ακριβείας,

κινητά τηλέφωνα και

ρουχισμός

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο των δραστών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Πηγή: skai.gr

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