Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε αρκετά μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ, στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία.

«Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στρατιώτες του ισραηλινού στρατού εντόπισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στην περιοχή της κορυφογραμμής του Αλί αλ-Ταχέρ (...) Μετά την αναγνώρισή τους, οι στρατιώτες επιτέθηκαν στους τρομοκράτες και τους εξουδετέρωσαν προκειμένου να αποτρέψουν την απειλή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

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