Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι το τελευταίο, χρονικά, μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και μίλησε εκτενώς στην κάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ.

Ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια τόνισε πως οι πρώτες επαφές με τους ανθρώπους της ομάδας είχαν γίνει πριν από 3-4 μήνες, του άρεσαν όσα άκουσε από τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, όσο και από τον κόους, Τζέικομπ Νίστρουπ και αποφάσισε να γίνει μέρος του πρότζεκτ που του παρουσίασαν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι παρακολουθούσε και ως παιδάκι τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές του πορείες, ενώ ανέλυσε και τον τρόπο παιχνιδιού του, με όσα θα πρέπει να περιμένουν από εκείνον οι οπαδοί του συλλόγου.

Αναλυτικά:

«Είμαι χαρούμενος που αποτελώ μέλος αυτής της σπουδαίας ομάδας. Είναι ένας σύλλογος με μεγάλη ιστορία, μια μεγάλη ομάδα και γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένος που αποτελώ κομμάτι της.

Η πρώτη επαφή μας έγινε πριν 3-4 μήνες. Μου εξήγησαν τα πάντα και μου παρουσίασαν το γενικότερο πλάνο. Μου άρεσε η ιδέα και τελικά αποφάσισα να γίνω κομμάτι αυτού του πρότζεκτ, αυτού του συλλόγου. Είμαι ενθουσιασμένος!

Ο τεχνικός διευθυντής μου παρουσίασε το πρότζεκτ, μου εξήγησε τι θέλει να κάνει ότι ήθελε να αποτελέσω μέρος αυτού του πλάνου. Με ικανοποίησαν όλα όσα μου είπε, μου άρεσε το γενικότερο πλάνο και τελικά αποφάσισα να έρθω. Μίλησα και με τον προπονητή, που μου παρουσίασε το πλάνο που είχε στο μυαλό του. Η κουβέντα μας ήταν παρόμοια με εκείνη που είχα με τον τεχνικό διευθυντή και αυτό μου άρεσε. Είμαι χαρούμενος που πλέον αποτελώ κομμάτι αυτού του πρότζεκτ.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε ως ομάδα, να κάνουμε τα πάντα μαζί και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ώστε ο σύλλογος να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Πιστεύω ότι ο κόσμος μπορεί να περιμένει έναν ποδοσφαιριστή με ποιότητα. Έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, που αγωνίζεται με πάθος. Έναν παίκτη που θα έχει ισχυρό δέσιμο με τον κόσμο και συναρπαστικές στιγμές.

Θα δώσω στην ομάδα όλα όσα έχω μάθει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όλη αυτή την εμπειρία στην ομάδα. Για να πετύχεις, όμως, πρέπει να δουλέψεις σκληρά ως ομάδα και πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Ανυπομονώ γι’ αυτό που έρχεται.

Πρώτα απ’ όλα, ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ένας σύλλογος που όλοι γνωρίζουν. Τον γνωρίζω από πολύ παλιά. Συνήθιζα να τον παρακολουθώ όταν αγωνιζόταν στο Champions League, όταν ήμουν παιδί. Για μένα, από την στιγμή που παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία, έπρεπε να την εκμεταλλευτώ.

Η αποστολή μας είναι να δουλέψουμε όσο καλύτερα μπορούμε, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια, να παλέψουμε για το Πρωτάθλημα και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό στην θέση που του αξίζει: να διεκδικεί και να κατακτά τίτλους.

Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι ο Κινγκς δουλεύει σκληρά, παίζει με ενθουσιασμό και είναι διατεθειμένος να παλέψει για τους συμπαίκτες του και τον κόσμο.

Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας πω ότι είμαι χαρούμενος κι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να σας δώσω στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την στήριξή σας. Τα λέμε σύντομα».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.