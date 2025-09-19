Ο Πάπας Λέων δήλωσε ότι απέρριψε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας τεχνητής νοημοσύνης που θα τον αντικαθιστούσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια τεχνολογία θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη ταυτότητα.

Ο Ποντίφικας αποκάλυψε ότι κάποιος του είχε ζητήσει την άδεια να δημιουργήσει έναν «τεχνητό πάπα» ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει προσωπική ακρόαση, σημειώνει το Politico.

«Αυτός ο παπάς τεχνητής νοημοσύνης θα τους έδινε απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, και εγώ είπα: «Δεν θα το επιτρέψω αυτό»», δήλωσε ο Πάπας Λέων στη δημοσιογράφο και συγγραφέα Elise Allen σε μια συνέντευξη για μια βιογραφία. «Αν υπάρχει κάποιος που δεν πρέπει να εκπροσωπείται από ένα avatar, θα έλεγα ότι ο παπάς είναι ψηλά στη λίστα».

Από την εκλογή του τον Μάιο, ο Ποντίφικας έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα, ιδίως για την ευημερία των παιδιών και των νέων.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας του με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στις 15 Μαΐου, ο Ποντίφικας συζήτησε τη συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση «για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που είναι ηθική και εξυπηρετεί την ανθρωπότητα».

Στην συνέντευξη, ο πάπας Λέων προειδοποίησε επίσης για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση και την ταυτότητα.

«Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια έχει μια πολύ σημαντική σχέση με την εργασία που κάνουμε», είπε. «Αν αυτοματοποιήσουμε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο λίγα άτομα έχουν τα μέσα... θα υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα που θα προκύψει στο μέλλον».

