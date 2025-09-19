Το Athens Democracy Forum εξετάζει τις προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δημοκρατία

AI και Δημοκρατία: Το Athens Democracy Forum φωτίζει τις νέες προκλήσεις για το μέλλον της δημοκρατίας, φέρνοντας στο προσκήνιο το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια σφαίρα. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών, και συγκεντρώνει ηγετικές προσωπικότητες της πολιτικής, της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σε μια εποχή όπου οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν ολοένα και περισσότερο τη λήψη αποφάσεων και η έννοια της διαφάνειας τίθεται υπό αμφισβήτηση, το Forum εγκαινιάζει τη θεματική “A.I., Ethics & Democracy”. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα πολιτικά δικαιώματα, τον δημόσιο διάλογο αλλά και τις δημοκρατικές αξίες, εν μέσω αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυταρχικών φωνών.

Κορυφαίες συμμετοχές και διεθνής διάλογος

Στο Forum συμμετέχουν εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, και τεχνολογικά στελέχη όπως ο Yannis Assael (Google DeepMind & OECD AI Partnership). Παρόντες επίσης είναι ακαδημαϊκοί από παγκοσμίου φήμης πανεπιστήμια, όπως το University of Oxford, το ETH Zürich και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμών.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων συζήτησης θα βρεθούν η ηθική στην AI, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρήση αλγορίθμων, αλλά και οι πρακτικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στη διαφύλαξη της δημοκρατικής διαδικασίας.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Γιάννη Μαστρογεωργίου, Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ο οποίος θα αναφερθεί στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της Ελλάδας. Επιπλέον, στο πάνελ “Harnessing AI to strengthen democracy” συμμετέχουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου, της European External Action Service και του Make.org, αναδεικνύοντας τον διττό ρόλο της AI: κινδυνεύει μεν να υποσκάψει, αλλά και να ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Φιλοσοφία και τεχνολογία σε διάλογο

Ένα από τα σημαντικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης είναι το debate τύπου Oxford Union με τίτλο «Η αριστοτελική ηθική ως πλαίσιο για τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης». Εκεί, κορυφαίοι καθηγητές διερευνούν κατά πόσο οι διαχρονικές φιλοσοφικές αρχές μπορούν να δώσουν απαντήσεις στα σύγχρονα διλήμματα που θέτει η AI.

Νέες τεχνολογίες και ερευνητικές προοπτικές

Το Forum επεκτείνεται και σε θέματα αιχμής όπως τα AI factories, το high-performance computing και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα AI, με τη συμμετοχή της ερευνητικής και επιχειρηματικής ελληνικής κοινότητας. Προσωπικότητες όπως ο Στέφανος Κόλλιας, ο Χριστόφορος Αναγνωστόπουλος και ο Δρ. Βαγγέλης Καρκάλετσης παρουσιάζουν τα ελληνικά επιτεύγματα στη διεθνή αρένα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Athens Democracy Forum 2025 καθιστά την Αθήνα σημείο διεθνούς αναφοράς για τη σύνδεση της τεχνολογίας με τη δημοκρατία, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο σχετικά με τον ρόλο των αλγορίθμων στην πολιτική και κοινωνική εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://www.athensdemocracyforum.com/

Κρατήστε την ημερομηνία: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2025, Ωδείο Αθηνών

Σχετικά με το Democracy & Culture Foundation

Το Democracy & Culture Foundation, που ιδρύθηκε το 2019, έχει ως αποστολή να ενισχύσει την κοινωνία μέσω της προώθησης της συμμετοχής των πολιτών και της βελτίωσης της διακυβέρνησης. Πρόκειται για μια διεθνή πλατφόρμα που εστιάζει στη σύνδεση της δημοκρατίας με τον πολιτισμό και συγκεντρώνει κάθε χρόνο διακεκριμένες προσωπικότητες στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum (σε συνεργασία με τους The New York Times), καθώς και του Art for Tomorrow.

Το Ίδρυμα υλοποιεί καινοτόμα προγράμματα, όπως τα Teens for Democracy και Building Blocks for Democracy, προωθώντας τη συνεργασία και το διάλογο μεταξύ πολιτών, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: democracyculturefoundation.org και στα Social Media του Ιδρύματος.

Ερωτήσεις Τύπου: Paul Goguel Masson, Διευθυντής Επικοινωνίας - paul@democracyculturefoundation.org

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.