Πέντε κανόνες προσωπικής ασπίδας στις ηλεκτρονικές αγορές

Η περίοδος των προσφορών και της έντονης καταναλωτικής κίνησης των εορτών αποτελούν μια ευνοϊκή συνθήκη όχι μόνο για εμπόρους και επιχειρήσεις, αλλά και για όσους επιχειρούν να παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Με τις ψηφιακές αγορές να εκτοξεύονται και τα φυσικά καταστήματα να λειτουργούν σε συνθήκες υψηλής ζήτησης, η ανάγκη για ενημερωμένους και προσεκτικούς χρήστες καθίσταται κρίσιμη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη είναι η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στις απάτες και δημοσιεύουν πέντε συγκεκριμένες οδηγίες για τη διασφάλιση ασφαλών συναλλαγών.

Το βασικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής απάτης είναι η πειστικότητα. Οι επιτήδειοι δημιουργούν ιστοσελίδες, που μιμούνται πραγματικές επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν εντυπωσιακές διαφημίσεις, αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή απολύτως ρεαλιστικών μηνυμάτων και επικοινωνούν με στόχο να αποσπούν οικονομικά ή προσωπικά στοιχεία.

Γι’ αυτό, ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας είναι η ψύχραιμη σκέψη πριν από οποιοδήποτε κλικ. Το απλό ερώτημα «μπορώ να το εμπιστευτώ;» μπορεί να αποτρέψει μια επικίνδυνη ενέργεια. Εξίσου κρίσιμο είναι να αναγνωρίζουμε το «επείγον» ως εργαλείο εξαπάτησης. Προσφορές, που λήγουν άμεσα, υποσχέσεις τεράστιων εκπτώσεων ή δωρεάν προϊόντων συνήθως στοχεύουν στην παρόρμηση.

Η προτροπή είναι σαφής: έλεγχος, διασταύρωση, χρόνος για σκέψη. Ο χρήστης, που κάνει αυτό το βήμα αποστασιοποίησης, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να πέσει θύμα ψηφιακής παγίδας.

Η παγίδα των social media

Στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, οι απατεώνες συχνά εισβάλλουν σε αληθινούς λογαριασμούς. Έτσι, ένα μήνυμα από «φίλο» ή «επιχείρηση» μπορεί να μην είναι γνήσιο. Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει την προέλευση με εναλλακτικά μέσα: τηλεφωνική επικοινωνία, επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα ή επιβεβαίωση μέσω διαφορετικού καναλιού.

Στο επίπεδο της πληρωμής, η σύσταση είναι κατηγορηματική: ενεργοποίηση two-factor authentication, χρήση μόνο ασφαλών τρόπων πληρωμής και άμεση επικοινωνία με τον εκδότη της κάρτας σε περίπτωση υποψίας μεταφοράς χρημάτων ή αλλοίωσης στοιχείων. Η Visa και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προτρέπουν τους χρήστες να μην κοινοποιούν ποτέ στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή καρτών μέσω μηνυμάτων ή social media. Αν ένας πωλητής επιμένει σε τραπεζική μεταφορά, αυτό αποτελεί σαφές καμπανάκι κινδύνου.

Η εποχή των αγορών μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία για τους καταναλωτές - υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν με επίγνωση των κινδύνων. Οι συστάσεις της Visa και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια ξεκινά από τον ίδιο τον χρήστη, την κριτική του σκέψη και την υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά.

“Με ενημέρωση, προνοητικότητα και λίγη περισσότερη προσοχή, οι συναλλαγές μπορούν να παραμείνουν ασφαλείς, αξιόπιστες και απρόσκοπτες ακόμη και την πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου”, τονίζουν οι δυο φορείς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.