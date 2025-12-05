Λογαριασμός
Η Apple έστειλε νέο γύρο ειδοποιήσεων για κυβερνοαπειλές σε χρήστες 84 χωρών

Η Apple εκδίδει τακτικά προειδοποιήσεις στους χρήστες όταν διαπιστώνει ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχος χάκερ υποστηριζόμενων από διάφορες χώρες  

Apple

Η Apple έστειλε νέο γύρο ειδοποιήσεων για κυβερνοαπειλές σε χρήστες 84 χωρών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειές της να προστατεύσει τους πελάτες από απειλές παρακολούθησης.

Η Apple εκδίδει τακτικά προειδοποιήσεις στους χρήστες όταν διαπιστώνει ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχος χάκερ υποστηριζόμενων από διάφορες χώρες. Η Apple δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που στοχοποιήθηκαν ούτε παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη παρακολούθηση.

