Η Apple έστειλε νέο γύρο ειδοποιήσεων για κυβερνοαπειλές σε χρήστες 84 χωρών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειές της να προστατεύσει τους πελάτες από απειλές παρακολούθησης.

Η Apple εκδίδει τακτικά προειδοποιήσεις στους χρήστες όταν διαπιστώνει ότι ενδέχεται να έχουν γίνει στόχος χάκερ υποστηριζόμενων από διάφορες χώρες. Η Apple δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που στοχοποιήθηκαν ούτε παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη παρακολούθηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.