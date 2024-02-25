Σκηνές Επιστημονικής Φαντασίας... O Ίλον Μασκ ανήρτησε ένα νέο βίντεο το Σάββατο με το Optimus, το ρομπότ πάνω στο οποίο εργάζεται η Tesla από το 2021.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου και, μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 71 εκατομμύρια προβολές. Σε αυτό φαίνεται το Optimus να περπατάει απροβλημάτιστα στο εργαστήριο της Tesla.

"Το Optimus κάνει βόλτα στο εργαστήριο" σχολίασε ο Μασκ, o οποίος είναι ιδρυτής και CEO της Tesla.

Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0 — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2024

