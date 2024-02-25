Σκηνές Επιστημονικής Φαντασίας... O Ίλον Μασκ ανήρτησε ένα νέο βίντεο το Σάββατο με το Optimus, το ρομπότ πάνω στο οποίο εργάζεται η Tesla από το 2021.
Το βίντεο δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου και, μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 71 εκατομμύρια προβολές. Σε αυτό φαίνεται το Optimus να περπατάει απροβλημάτιστα στο εργαστήριο της Tesla.
"Το Optimus κάνει βόλτα στο εργαστήριο" σχολίασε ο Μασκ, o οποίος είναι ιδρυτής και CEO της Tesla.
Optimus strolling around the lab pic.twitter.com/E25ttHGsF0— Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2024
Πηγή: skai.gr
- Η Google «τράβηξε την πρίζα» στη γεννήτρια εικόνων του Gemini - Δημιούργησε μαύρους και ασιάτες ναζί - Χλευάζει ο Μασκ
- Από τη Γη στη Σελήνη μισό αιώνα μετά: Προσεληνώθηκε το διαστημικό σκάφος Οδυσσέας - Δείτε βίντεο
- Εικονική απαγωγή μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: Ποια είναι η νέα απειλή και πώς να μην πέσετε θύμα της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.