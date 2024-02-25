Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιστημονική Φαντασία: Το βίντεο του Ίλον Μασκ με το ρομπότ Optimus να κάνει βόλτα στο εργαστήριο της Tesla

Το βίντεο δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου και, μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 71 εκατομμύρια προβολές

Optimus

Σκηνές Επιστημονικής Φαντασίας... O Ίλον Μασκ ανήρτησε ένα νέο βίντεο το Σάββατο με το Optimus, το ρομπότ πάνω στο οποίο εργάζεται η Tesla από το 2021.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε το πρωί του Σαββάτου και, μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 71 εκατομμύρια προβολές. Σε αυτό φαίνεται το Optimus να περπατάει απροβλημάτιστα στο εργαστήριο της Tesla. 

"Το Optimus κάνει βόλτα στο εργαστήριο" σχολίασε ο Μασκ, o οποίος είναι ιδρυτής και CEO της Tesla. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ρομπότ Ίλον Μασκ Tesla
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark