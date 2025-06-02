Οπτική Ίνα: Τεχνολογία αιχμής για καταναλωτές, επιχειρήσεις και την οικονομία της Ελλάδας

Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, το γρήγορο και αξιόπιστο Ίντερνετ δεν είναι απλώς πολυτέλεια –είναι απαραίτητο. Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι έχουν υπηρεσίες Ίντερνετ με 100% οπτική ίνα, στην πραγματικότητα ίσως να μην έχουν, ενώ άλλοι ακόμα δεν έχουν κατανοήσει πώς η οπτική ίνα μπορεί να δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία, συνολικά.

Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την πεπαλαιωμένη τεχνολογία χαλκού για το Ίντερνετ σας, τότε αντιμετωπίζετε πιο αργές ταχύτητες, συχνές αποσυνδέσεις, και μειωμένη σταθερότητα, ιδιαίτερα όταν πολλοί χρήστες είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα. Η τεχνολογία του χαλκού είναι ξεπερασμένη, επιρρεπής σε παρεμβολές και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής ζωής. Είτε είστε φοιτητής που προσπαθεί να παρακολουθήσει διαλέξεις, μια επιχείρηση που χρειάζεται αδιάλειπτη online επικοινωνία, μια οικογένεια με πολλαπλές συσκευές που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το Ίντερνετ, ή ένας μεμονωμένος καταναλωτής που θέλει γρήγορες λήψεις και browsing, ο χαλκός απλώς δεν επαρκεί πια.

Εδώ έρχεται η λύση Fiber-to-the-Home (FTTH). Σε αντίθεση με τον χαλκό, το FTTH παρέχει 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σας, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες και απαράμιλλη σταθερότητα σύνδεσης. Φανταστείτε να έχετε ταχύτητες λήψης μέχρι και 30 φορές πιο γρήγορες από αυτές που είστε συνηθισμένοι, χωρίς τις διακοπές που προκαλούνται από τον καιρικές συνθήκες ή τα παλιά καλώδια. Για τους φοιτητές, αυτό σημαίνει απρόσκοπτη πρόσβαση σε online ακαδημαϊκό υλικό και έρευνες, καθώς και βιντεοκλήσεις και e-learning χωρίς καθυστερήσεις. Για τις οικογένειες, σημαίνει άρτια ψηφιακή εμπειρία επικοινωνίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και τηλεργασίας. Για τις επιχειρήσεις, εγγυάται αδιάλειπτες e conferences, ταχύτερη συνεργασία, υπηρεσίες cloud κ.α.

Πώς να ελέγξετε αν έχετε την πραγματική οπτική ίνα: Εάν το καλώδιο τηλεπικοινωνίας σας (στο οποίο συνδέετε το ρούτερ στο σπίτι σας) δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 5 χρόνια ή δεν μετακομίσατε σε ένα καινούριο διαμέρισμα με προεγκατεστημένο καλώδιο οπτικής ίνας, η οπτική ίνα φτάνει μόνο μέχρι το κουτί του δρόμου και μετά αλλάζει σε χαλκό για το τελευταίο τμήμα της διαδρομής μέχρι το σπίτι σας (FTTC) – χρησιμοποιείτε ακόμα υπηρεσία μέσω καλωδίου χαλκού στο σπίτι σας και δεν απολαμβάνετε τη δύναμη της οπτικής ίνας. Η λύση FTTH της Nova εξασφαλίζει οπτική ίνα μέχρι την πόρτα σας. Για να το ελέγξετε, μπορείτε να επισκεφτείτε την αναλυτική λίστα ελέγχου της Nova και να δείτε αν το σπίτι σας έχει εγκατάσταση οπτικής ίνας.

Η μετάβαση σε πραγματική οπτική ίνα με τη Nova είναι απλή, γρήγορη και χωρίς ταλαιπωρία. Σε μόλις λίγες ημέρες, μπορείτε να απολαμβάνετε τη δύναμη της πραγματικής οπτικής ίνας αλλά και των νέων WiFi6 ρούτερ που ενισχύουν την κάλυψη στο διαμέρισμά σας, με αυξημένη σταθερότητα και ταχύτητα σύνδεσης, ακόμα και ασύρματα. Πείτε αντίο στους περιορισμούς του χαλκού και καλωσορίστε την τεχνολογία FTTH μέσα από τα προγράμματα της Nova– την πύλη σας για μια ταχύτερη, πιο αξιόπιστη ψηφιακή εμπειρία!

Κύρια facts & figures

Μέχρι το τέλος του 2025, 3,8 εκατομμύρια σπίτια (συνολικά 6,6 συμβατικές κατοικίες) θα έχουν διαθέσιμη σύνδεση FTTH, εκπροσωπώντας περίπου το 60% των κατοικιών στην Ελλάδα – και η Nova θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες FTTH σε όλα αυτά.

Ταχύτητες οπτικής ίνας έως 3Gbps, έως 30 φορές πιο γρήγορες από τις παλαιότερες τεχνολογίες.

Σχέδιο επένδυσης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα από τον Όμιλο United μέχρι το 2027, εκ των οποίων πάνω από 915 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί.

Γιατί η Οπτική Ίνα είναι καλή για εσάς; Τι κερδίζετε από αυτήν;

Το FTTH είναι η μόνη τεχνολογία που παρέχει 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι σας, χωρίς καμία σύνδεση χαλκού, εξασφαλίζοντας δραματική αύξηση ταχύτητας και σταθερότητας στο σπίτι σας που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Η δύναμη της Οπτικής Ίνας (FTTH), από τη Nova

Για να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για τους πελάτες σταθερής γραμμής, αφήνοντας πίσω την παλαιά τεχνολογία χαλκού, η Nova αναβαθμίζει όλο το δίκτυό της σε οπτική ίνα (FTTH).

Σε αντίθεση με τον χαλκό, οι οπτικές ίνες δεν επηρεάζονται από τον καιρό ή άλλους παράγοντες και καταλήγουν απευθείας στις εγκαταστάσεις σας, χωρίς τη χρήση χαλκού. Αυτό εξασφαλίζει υψηλότερες ταχύτητες Ίντερνετ και μέγιστη απόδοση!

Aυτό σημαίνει ότι η Nova μπορεί να αναλάβει την εγκατάσταση της οπτικής ίνας στο σπίτι σας μέχρι το σημείο όπου θέλετε να εγκαταστήσετε το ρούτερ σας.

Πώς ήταν παλιά:

Αρχικά, η τηλεφωνική σύνδεση των Ελλήνων χρηστών βασιζόταν σε καλώδιο χαλκού που διατρέχει από το Αστικό Κέντρο μέχρι τις εγκαταστάσεις των χρηστών. Καθώς οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών συνεχίζουν να εξελίσσονται, αυτή η τεχνολογία καταργείται σταδιακά από όλους τους παρόχους, καθώς συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα όπως μειωμένες ταχύτητες, μεγάλος χρόνος αποκατάστασης βλαβών και συχνές αποσυνδέσεις.

Αυτά τα προβλήματα προκύπτουν λόγω της φυσικής φθοράς των καλωδίων χαλκού με την πάροδο του χρόνου (π.χ. οξείδωση λόγω υγρασίας) ή λόγω της απόστασης μεταξύ του κτιρίου σας και του Αστικού Κέντρου, καθώς η ποιότητα του σήματος επηρεάζεται όσο περισσότερο πρέπει να ταξιδέψει για να φτάσει στον προορισμό σας.

Επιπλέον, αν το καλώδιο που συνδέει το κτίριο του χρήστη με τον στύλο του ΟΤΕ είναι εναέριο, οι χρήστες επηρεάζονται άμεσα από καιρικές συνθήκες, όπως πτώσεις δέντρων που καταστρέφουν τα καλώδια ή λόγω ισχυρών ανέμων. Στις υπάρχουσες γραμμές NGA, η σύνδεση οπτικής ίνας φτάνει μόνο μέχρι την καμπίνα (ο υπαίθριος κατανεμητής/το καφάο) της γειτονιάς, με τη σύνδεση μέχρι τις εγκαταστάσεις του χρήστη να βασίζεται στον χαλκό, κάτι που οδηγεί στα παραπάνω προβλήματα.

Η πραγματική δύναμη της οπτικής ίνας – από τη Nova!

Η Nova σας προσφέρει τώρα την πραγματική δύναμη της οπτικής ίνας, με υπερυψηλές ταχύτητες:

100% εμπειρία οπτικής ίνας, μέχρι το σπίτι σας,

ταχύτητες έως 3Gbps,

λήψεις έως 30 φορές πιο γρήγορες σε σχέση με τις παλιές τεχνολογίες,

10 έως 15 φορές λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για τη ροή δεδομένων σε σχέση με τα δίκτυα χαλκού,

εξαιρετική σταθερότητα σύνδεσης και εγγυημένη απόδοση,

υψηλή αξιοπιστία υπηρεσιών,

σύγχρονο εξοπλισμό WiFi 6 για υπερ-γρήγορες ταχύτητες και ενισχυμένη κάλυψη στο σπίτι ή στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις,

εξαιρετικά προσιτή τιμή μέσω του προγράμματος Gigabit voucher, καθιστώντας την Οπτική Ίνα την έξυπνη επιλογή, καθώς η διαφορά από την κατώτερη τεχνολογία χαλκού είναι ελάχιστη (π.χ. FTTH 300Mbps κοστίζει 27,2€/μήνα με το Gigabit Voucher έναντι 29 ευρώ για την τεχνολογία χαλκού FTTC 100),

συνδυαστικές υπηρεσίες με το ανεπανάληπτο περιεχόμενο του EON.

Αξία ακινήτου – αύξηση της αξίας με την αναβάθμιση σε τεχνολογία οπτικής ίνας, και βιωσιμότητα μέσω μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον και μελλοντικά ασφαλούς τεχνολογίας, είναι επίσης βασικά οφέλη από τη μετάβαση στην Οπτική Ίνα.

Με την Οπτική Ίνα, η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη μετάβαση στην κοινωνία Gigabit

Η μετάβαση της Ελλάδας σε υπηρεσίες οπτικής ίνας προχωρά με καλό ρυθμό, με την United Fiber, 100% θυγατρική εταιρεία της Nova, να είναι ένας σημαντικός παίκτης σε αυτή τη μετάβαση. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ της United Group για την Ελλάδα μέχρι το 2027, εκ των οποίων πάνω από 915 εκατομμύρια ευρώ είχαν επενδυθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025.

Η United Fiber υλοποιεί υποδομές FTTH σε περίπου 50 δήμους σε όλη την Ελλάδα, ένα εξαιρετικά μεγάλο και σύνθετο έργο με εντατική επένδυση από την United Group, τη μητρική εταιρεία της Nova και της United Fiber, και τον κορυφαίο πάροχο τηλεπικοινωνιών και μέσων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Οπτική Ίνα εγγυάται κορυφαία σταθερότητα σύνδεσης

Σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα της σύνδεσης, η Οπτική Ίνα, για άλλη μια φορά, είναι αξεπέραστη, καθώς το FTTH σταθερά αποδίδει 6 φορές λιγότερες διακοπές υπηρεσιών σε σχέση με την τεχνολογία FTTC/LLU (χαλκός).

• Γιατί το FTTH αντί άλλων τεχνολογιών;

- Υψηλότερες ταχύτητες: Τα προγράμματα FTTH της Nova παρέχουν ταχύτητες έως 3 Gbps, έναντι 100 Mbps μέσω των υπηρεσιών Fiber to the Cabinet/FTTC και 24 Mbps μέσω υπηρεσιών Τοπικού Βρόγχου- LLU.

- Λιγότερες βλάβες: Η οπτική ίνα εμφανίζει περίπου 32% λιγότερες βλάβες σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU, χάρη στην αντικατάσταση του παρωχημένου δικτύου χαλκού με οπτική ίνα.

- Tαχύτερη αποκατάσταση βλαβών: Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, το FTTH επιτρέπει ταχύτερη αποκατάσταση έως και 40% σε σχέση με τις υπηρεσίες FTTC και το LLU.

- Λιγότερες βλάβες κατά την ενεργοποίηση: Η Οπτική Ίνα παρουσιάζει περίπου 60% λιγότερες βλάβες κατά την ενεργοποίηση σε σύγκριση με τις υπηρεσίες FTTC και LLU.

- Βελτιωμένη κάλυψη, σταθερότητα και ταχύτητα Wi-Fi με τη χρήση νέου Wi-Fi 6 εξοπλισμού.

Δεν το έχετε – Νομίζετε ότι το έχετε

Αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι τελικοί χρήστες δεν έχουν πραγματική οπτική ίνα, ανεξαρτήτως των όσων πιστεύουν ότι έχουν. Με απλά λόγια, οι βασικές διαφορές μεταξύ του FTTC και του FTTH έγκεινται στην τεράστια διαφορά ανάμεσα στις ροές του χαλκού και τα πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας.

Η Οπτική Ίνα στη Καμπίνα (FTTC) είναι μια τεχνολογία όπου η οπτική ίνα φτάνει στο τοπικό σημείο διανομής (Καμπίνα). Από την Καμπίνα μέχρι την τοποθεσία σας, χρησιμοποιούνται συνήθως καλώδια χαλκού.

Αφήνοντας πίσω το FTTC, προχωράμε στο Fiber to the Home (FTTH), μια τεχνολογία όπου η οπτική ίνα φτάνει απευθείας στην τοποθεσία σας, στο σπίτι σας, και χρησιμοποιούνται 100% οπτικές ίνες σε όλη τη διαδρομή για εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Με το FTTH, τα καλώδια οπτικής ίνας εισέρχονται απευθείας στο σπίτι, γι' αυτό μιλάμε για «100% οπτική ίνα» και «πραγματική δύναμη οπτικής ίνας», μια τεχνολογία που μας επιτρέπει να προσφέρουμε απίστευτες ταχύτητες με υπερβολική σταθερότητα, που αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση σε ταχύτητα και ποιότητα υπηρεσιών σε σχέση με το FTTC.

Η Nova μπορεί τώρα να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε αν το σπίτι σας έχει πραγματική δύναμη οπτικής ίνας!

Επισκεφτείτε τη συνολική λίστα ελέγχου της Nova εδώ

Εντοπίστε, οπτικά, ποιες είναι οι εγκαταστάσεις στο κτίριό σας.



Είναι πιο εύκολο από ό,τι νομίζετε να αποκτήσετε πραγματική Οπτική Ίνα!

Η σύνδεση του διαμερίσματός σας, του σπιτιού ή του επαγγελματικού χώρου με Οπτική Ίνα είναι μια γρήγορη και απλή διαδικασία, που η Nova αναλαμβάνει χωρίς ταλαιπωρία και ισχύει τόσο για συνδεδεμένα όσο και για μη συνδεδεμένα κτίρια.

Για τα συνδεδεμένα κτίρια, δηλαδή για τα κτίρια όπου η οπτική ίνα έχει ήδη φτάσει στο εσωτερικό του κτιρίου αλλά όχι στο διαμέρισμα, η Nova μπορεί να σας προσφέρει την πλήρη εμπειρία Οπτικής Ίνας από τη στιγμή που ο πελάτης υπογράφει το συμβόλαιο μέχρι την τελική ενεργοποίηση, σε χρόνο ρεκόρ λιγότερο από 13 ημέρες, δηλαδή 10 ημέρες για όλα τα υποχρεωτικά βήματα και 2,8 ημέρες για την επίσκεψη, κατά μέσο όρο.

Το τελευταίο βήμα, η επίσκεψη καλωδίωσης με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας, απαιτεί όχι περισσότερες από 1,5 ώρες και είναι μια διαδικασία ελάχιστης παρέμβασης στο χώρο.

Επιπλέον, ο μέσος χρόνος ενεργοποίησης από τη στιγμή που ο πελάτης υπογράφει το συμβόλαιο μέχρι την τελική ενεργοποίηση, για τα μη συνδεδεμένα κτίρια, δηλαδή για τα κτίρια όπου ολοκληρωθεί η εγκατάσταση οπτικής ίνας εντός του κτηρίου, είναι περίπου 35 ημερολογιακές ημέρες. Η Nova αναλαμβάνει τον συντονισμό της όλης διαδικασίας και όταν η καλωδίωση του κτηρίου έχει ολοκληρωθεί, ο εξειδικευμένος τεχνικός της Nova θα σας επισκεφθεί για να ολοκληρώσει τη σύνδεση της οπτικής ίνας μέχρι την πρίζα του σπιτιού σας.

Η Οπτική Ίνα στην καθημερινότητα όλων μας

Για τα νοικοκυριά: Σε ένα νοικοκυριό με τρία μέλη της οικογένειας που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ταυτόχρονα, σε σπίτι χωρίς ίντερνετ μέσω οπτικής ίνας, αυτές οι δραστηριότητες θα γίνονταν γρήγορα πρόβλημα. Αλλά με την τεχνολογία οπτικής ίνας, αυτό το σενάριο αλλάζει καθοριστικά. Η οπτική ίνα παρέχει απίστευτα γρήγορο και αξιόπιστο ίντερνετ, εξασφαλίζοντας ότι η δραστηριότητα κάθε ατόμου στο διαδίκτυο θα εκτελείται ομαλά χωρίς να επηρεάζει τους άλλους.

Για τις οικογένειες που βασίζονται στο διαδίκτυο για εργασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και επικοινωνία: Η οπτική ίνα δεν αφορά μόνο ταχύτερο ίντερνετ—αφορά το να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη και συνδεδεμένη.

Για τις επιχειρήσεις: Στο σημερινό γρήγορο ψηφιακό περιβάλλον, η ύπαρξη αξιόπιστης και γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν είναι πολυτέλεια—είναι ανάγκη για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν. Η τεχνολογία οπτικής ίνας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, κάνοντάς την πιο αποδοτική, ανταγωνιστική και έτοιμη για το μέλλον. Με την οπτική ίνα, η επιχείρησή σας μπορεί να λειτουργεί γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό, θα ανταποκριθεί σε κάθε νέα απαίτηση και θα ενσωματώσει τις αναδυόμενες τάσεις.

Για φοιτητές και σπουδαστές: Σε έναν κόσμο όπου η γνώση και η καινοτομία συμβαδίζουν, η οπτική ίνα είναι καταλύτης για μια νέα εποχή μάθησης, έρευνας και σύνδεσης. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος και περισσότερο χρόνο για αυτά που πραγματικά έχουν σημασία —για να προχωρήσετε στις σπουδές σας. Από την τηλεκπαίδευση και τις συνεργασίες με συμφοιτητές μέσω online πλατφορμών, ως την πρόσβαση σε πολύτιμη ακαδημαϊκή πληροφορία και ερευνητικά αρχεία σε παγκόσμιο επίπεδο, η οπτική ίνα ανοίγει πόρτες και επιτρέπει τη σύνδεση με πρωτοποριακά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Για την Ελληνική Οικονομία και την ανταγωνιστικότητά της: Η τεχνολογία οπτικής ίνας είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ανταγωνιστική σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή παγκόσμια οικονομία, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η οπτική ίνα ενισχύει την παραγωγικότητα και ανοίγει νέες αγορές, με απτό θετικό αποτύπωμα σε πυλώνες της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως τις υποδομές, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, βοηθώντας την Ελλάδα να δημιουργήσει πιο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, να βελτιώσει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες. Η Ελλάδα μπορεί πλέον να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της, να υποστηρίξει την ανάπτυξη των αναδυόμενων τεχνολογιών και να εξασφαλίσει τη θέση της ως ανταγωνιστική δύναμη στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Επιπλέον, η ανώτερη ασφάλεια και σταθερότητα της οπτικής ίνας μειώνουν τον χρόνο εκτός λειτουργίας, προστατεύουν τα ευαίσθητα δεδομένα και παρέχουν μια πιο συνεπή εμπειρία πελάτη. Με την οπτική ίνα, η επιχείρησή σας μπορεί να αναπτυχθεί, να προσαρμοστεί και να παραμείνει ανταγωνιστική στην ψηφιακή εποχή.

