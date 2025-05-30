Λογαριασμός
Το Χ γέμισε… λουλούδια – Πρώτο trend το #λουλουδια_challenge

Εδώ και λίγες ώρες το ελληνικό Χ μυρίζει άνοιξη – Υπέροχες φωτογραφίες ανεβάζουν οι χρήστες 

λουλουδια

Εδώ και λίγες ώρες, οι Έλληνες χρήστες ανεβάζουν μαζικά στο Χ φωτογραφίες από ανθισμένους κήπους και αυλές, από όλα τα μέρη της χώρας, κάνοντας το #λουλουδια_challenge πρώτο trend (τάση). 

Από ρομαντικές μέχρι αστείες, οι χρήστες του Χ μοιράζονται φωτογραφίες με λουλούδια, σε ένα από τα πιο χαλαρωτικά τρεντ, για… ταξιδιάρικο σκρολάρισμα - ίσως ως «αντίδοτο» στην δύσκολη πραγματικότητα.

Δείτε κάποιες χαρακτηριστικές αναρτήσεις: 

