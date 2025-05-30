Εδώ και λίγες ώρες, οι Έλληνες χρήστες ανεβάζουν μαζικά στο Χ φωτογραφίες από ανθισμένους κήπους και αυλές, από όλα τα μέρη της χώρας, κάνοντας το #λουλουδια_challenge πρώτο trend (τάση).
Από ρομαντικές μέχρι αστείες, οι χρήστες του Χ μοιράζονται φωτογραφίες με λουλούδια, σε ένα από τα πιο χαλαρωτικά τρεντ, για… ταξιδιάρικο σκρολάρισμα - ίσως ως «αντίδοτο» στην δύσκολη πραγματικότητα.
Δείτε κάποιες χαρακτηριστικές αναρτήσεις:
#λουλουδια_challenge pic.twitter.com/BLSrJnUauv— Skyperson 2.0 (@skyperson) May 29, 2025
#λουλούδια_challenge pic.twitter.com/0JVDl4ueYO— Dimion 🇬🇷 (@dim_ioannidou) May 29, 2025
#λουλουδια_challenge τα αγριολουλουδα στο κάστρο 💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/HW3dOS0kA6— Maria L (@LMarialond) May 29, 2025
Το γνωστό σε όλους γατολούλουδο!#λουλούδια_challenge pic.twitter.com/w7d34Jwdrv— ⚪⚫Vasiliki 🇬🇷 (@Vasilikifrp4) May 30, 2025
#λουλούδια_challenge— maria_leonidou🇨🇾 (@maria_leonidou) May 30, 2025
Γαρδένια🥰 pic.twitter.com/87kODSnqUT
#λουλουδια_challenge— Phaedra (@Phaedra969) May 30, 2025
My 📸 pic.twitter.com/D9Xr2DCgXl
