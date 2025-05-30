Εδώ και λίγες ώρες, οι Έλληνες χρήστες ανεβάζουν μαζικά στο Χ φωτογραφίες από ανθισμένους κήπους και αυλές, από όλα τα μέρη της χώρας, κάνοντας το #λουλουδια_challenge πρώτο trend (τάση).

Από ρομαντικές μέχρι αστείες, οι χρήστες του Χ μοιράζονται φωτογραφίες με λουλούδια, σε ένα από τα πιο χαλαρωτικά τρεντ, για… ταξιδιάρικο σκρολάρισμα - ίσως ως «αντίδοτο» στην δύσκολη πραγματικότητα.

Δείτε κάποιες χαρακτηριστικές αναρτήσεις:

Πηγή: skai.gr

