Οι επιστήμονες ένα βήμα πιο κοντά στο να εντοπίζουν εγκυμοσύνη σε αρχαίους σκελετούς

Επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τρόπο να ανιχνεύουν ορμόνες που συνδέονται με την εγκυμοσύνη σε ανθρώπινα λείψανα ηλικίας έως και 1.000 ετών, μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να επιτρέψει στους αρχαιολόγους να διαπιστώνουν αν μια γυναίκα ήταν έγκυος ή είχε πρόσφατα γεννήσει τη στιγμή του θανάτου της.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου στο περιοδικό Journal of Archaeological Science, έδειξε ότι οιστρογόνα, προγεστερόνη και τεστοστερόνη μπορούν να εντοπιστούν σε οστά και δόντια αρχαίων σκελετών.

Η ερευνήτρια Aimée Barlow από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ δήλωσε πως «βρήκαμε ένα είδος αρχείου ορμονών σε σκελετούς και δόντια κάτι που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά». Πρόκειται επίσης για την πρώτη φορά που ανιχνεύεται προγεστερόνη σε ανθρώπινο οστό.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο ELISA, μια γνωστή τεχνική για τον εντοπισμό πρωτεϊνών και πεπτιδίων, ώστε να μετρήσουν τα επίπεδα των τριών ορμονών σε δείγματα από επτά γυναίκες και τρεις άνδρες που έζησαν από τον 1ο έως τον 19ο αιώνα. Τα υψηλά επίπεδα προγεστερόνης σε οδοντικές δομές, η παρουσία οιστρογόνου στα οστά και η απουσία τεστοστερόνης θεωρήθηκαν ενδείξεις εγκυμοσύνης κατά τον θάνατο.

Η μελέτη καταδεικνύει τη δυνατότητα εφαρμογής της ELISA για τη διερεύνηση της αναπαραγωγικής ιστορίας παλαιών πληθυσμών, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αναλύσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ηλικία πρώτης εγκυμοσύνης, πιθανές αποβολές ή διαστήματα μεταξύ γεννήσεων σε ιστορικές κοινωνίες όπου δεν υπάρχουν γραπτά αρχεία.

Η Barlow τονίζει ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να καθοριστεί πώς ακριβώς ενσωματώνονται και διατηρούνται οι ορμόνες στα οστά και στα δόντια, καθώς και πώς επηρεάζονται από τις συνθήκες ταφής.

Ο Nikolas Lemos, καθηγητής ιατροδικαστικών επιστημών στο Queen Mary University του Λονδίνου, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πρωτοποριακά», σημειώνοντας ωστόσο ότι το δείγμα ήταν μικρό και ότι η μέθοδος χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση. «Πρόκειται για μια απόδειξη ιδέας, όχι ακόμη για διαγνωστικό εργαλείο ρουτίνας», είπε.

Ο Alexander Comninos, καθηγητής ενδοκρινολογίας στο Imperial College London, πρόσθεσε ότι η έρευνα είναι «γοητευτική» και μπορεί να προσφέρει νέα γνώση για τις αναπαραγωγικές τάσεις του παρελθόντος — και, ίσως, «μια ματιά στο μέλλον».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.