Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι: Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τη μάχη σε 5G και ΑΙ

Η Ευρώπη χάνει το ψηφιακό της προβάδισμα και οι ηγέτες της βιομηχανίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει αυτού του κινδύνου. Με ανοιχτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είκοσι CEOs κορυφαίων τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών κολοσσών, μεταξύ των οποίων οι Vodafone, Deutsche Telekom, Nokia, Ericsson και Orange, ζητούν από την Επιτροπή να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, ώστε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη.

Προειδοποιούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις και υιοθέτηση του Digital Networks Act (DNA), η ήπειρος κινδυνεύει να υπονομεύσει τη μελλοντική της ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια. Η παρέμβαση έρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά τον σχηματισμό της νέας Επιτροπής, που είχε θέσει ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι υπογράφοντες, «η Ευρώπη που κάποτε ηγείτο, σήμερα υστερεί» - από την οικονομική ανάπτυξη μέχρι την καινοτομία. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στις ανεπαρκείς ψηφιακές υποδομές και στη ρυθμιστική πολυπλοκότητα, που εμποδίζει τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: μόλις 2% των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση σε δίκτυα 5G standalone, έναντι 25% στις ΗΠΑ και 77% στην Κίνα. Οι υπογράφοντες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη χάνει ήδη τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες - από την αξιοποίηση των βιομηχανικών δεδομένων έως την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Η συνδεσιμότητα είναι το θεμέλιο κάθε σύγχρονης οικονομίας· χωρίς αυτήν, ακόμη και οι ισχυρότερες βιομηχανίες θα μοιάζουν με σπίτια από τραπουλόχαρτα», τονίζουν.

Επενδύσεις €500 δισ.

Οι Ευρωπαίοι πάροχοι έχουν επενδύσει πάνω από €500 δισ. την τελευταία δεκαετία για την ανάπτυξη δικτύων 5G, όμως η ήπειρος παραμένει κατακερματισμένη, με πάνω από 100 εταιρείες σε 27 χώρες. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια «κλίμακας», που επιτρέπει σε ανταγωνιστές σε ΗΠΑ και Ασία να προχωρούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Οι CEOs ζητούν από την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα απλούστερο και πιο φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα ενισχύσει τις συγχωνεύσεις, τη συγκέντρωση επενδύσεων και την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών.

Η επιστολή παραπέμπει και στην έκθεση του Μάριο Ντράγκι, η οποία ήδη από πέρυσι υπογράμμιζε ότι «η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία, φιλόδοξη στρατηγική για την ψηφιακή μετάβαση». Οι ηγέτες της βιομηχανίας ζητούν να εφαρμοστούν οι συστάσεις της με το μέγιστο επίπεδο φιλοδοξίας και ταχύτητας.

«Η Επιτροπή έχει τη δύναμη να αντιστρέψει αυτή την πορεία», σημειώνουν στο κλείσιμο. «Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε, ώστε η Ε.Ε. να εισέλθει στο 2026 με ένα σαφές σχέδιο δράσης για επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές – το θεμέλιο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της ασφάλειας της Ευρώπης».

