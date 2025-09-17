Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνογερμανική Αγωγή φιλοξενεί τη Βραδιά Ερευνητή 2025, την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, από τις 17.00 έως τις 23.00, στις εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη.

Η φετινή εκδήλωση συνδέεται με δύο σημαντικές επετείους: τη συμπλήρωση 20 ετών από τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και την ανακήρυξη του 2025 ως Διεθνούς Έτους Κβαντικής Επιστήμης. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα υπόσχεται «μοναδικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες, με στόχο να φέρουμε πιο κοντά με όλους την έρευνα για τον “Κόσμο τον Μικρό τον Μέγα”».

Εξερεύνηση της Κβαντικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας

Το ταξίδι των επισκεπτών ξεκινά από τον μικρόκοσμο της κβαντομηχανικής, με αναφορές στα θεμέλια αυτής της εξαιρετικά σημαντικής επιστημονικής προσπάθειας για κατανόηση της ύλης και της ενέργειας. Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη πραγματικότητα, θα παρουσιαστούν οι μυστήριες αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας και ύλης, όπως το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με το γνωστό «πείραμα της διπλής σχισμής», ανακαλύπτοντας τη διττή φύση των ηλεκτρονίων ως σωματίδια και κύματα. Επιπλέον, θα αναδειχθούν εφαρμογές της κβαντομηχανικής στην καθημερινότητα, όπως η τεχνολογία των νανοϋλικών, αλλά και η προηγμένη έρευνα στη μελέτη στοιχειωδών σωματιδίων που πραγματοποιείται στα πειράματα του CERN.

Παρατήρηση του Σύμπαντος και Διαστημικές Αποστολές

Οι επισκέπτες, όλων των ηλικιών, θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τον φθινοπωρινό ουρανό με τηλεσκόπια από το αστεροσκοπείο της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Παράλληλα, θα εξερευνήσουν το σύμπαν μέσα από προβολές του φορητού πλανηταρίου «Planetarium on the Go», ενώ, χάρη στη χρήση εικονικής πραγματικότητας, θα ταξιδέψουν στο ηλιακό σύστημα και θα συζητήσουν με ερευνητές για τη διαστημική τεχνολογία και τις αποστολές του μέλλοντος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρουσιάσεις με θέμα τις αποστολές στον Κόκκινο Πλανήτη, όπως σχεδιάστηκαν από τους ίδιους τους μαθητές του σχολείου. Οι επισκέπτες θα δουν εικονικές αποικίες, θα ενημερωθούν για τη δημιουργία τους μέσω εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας και θα γνωρίσουν ειδική στολή, που αναπτύχθηκε από την Αυστριακή Υπηρεσία Διαστήματος και χρησιμοποιήθηκε από μαθητές-«δόκιμους αναλογικούς αστροναύτες». Ακόμη, θα εξηγηθεί πώς οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα για αστεροειδείς και μετεωρίτες μέσω ειδικών καμερών που έχουν εγκατασταθεί σε σχολεία.

Το κοινό θα ενημερωθεί επίσης για την καθημερινότητα ενός αστροναύτη, τις διατροφικές συνήθειες και τα προγράμματα σωματικής άσκησης που απαιτούνται για διαβίωση σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, αλλά και για το ρόλο των δορυφόρων χαμηλής τροχιάς στην υποστήριξη της καθημερινότητας του πολίτη.

Συμμετοχή και Συνεργασίες σε Πανευρωπαϊκή Κλίμακα

Η Βραδιά Ερευνητή αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή για την επιστήμη στην Ευρώπη, καθώς κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότερες από 370 ευρωπαϊκές πόλεις και πλήθος φορέων από το χώρο της ευρωπαϊκής έρευνας και της εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα, οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βαρύτητας (EGO-Virgo), το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (INFN), το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Γαλλίας (CNRS) και το Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ισπανίας (IFAE). Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας PICO «Φυσική για Όλους».

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο: https://picoproject.gr/athens-ae/

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: Ελληνογερμανική Αγωγή

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.