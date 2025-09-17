Ο ήλιος έχει γίνει όλο και πιο ενεργός τα τελευταία 16 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η NASA αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα.

Μια νέα έρευνα, που διεξήχθη από δύο επιστήμονες της NASA και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astrophysical Journal Letters, δείχνει ότι η ηλιακή δραστηριότητα έχει αυξηθεί μετά το 2008 - μια απροσδόκητη αντιστροφή μετά από μια δεκαετή μείωση, που αρχικά θεωρήθηκε ότι προμήνυε μια περίοδο ιστορικής αδράνειας στην επιφάνεια του ήλιου.

«Όλα τα σημάδια έδειχναν ότι ο Ήλιος εισέρχεται σε μια παρατεταμένη φάση χαμηλής δραστηριότητας», δήλωσε ο Jamie Jasinski, φυσικός διαστημικού πλάσματος στο Εργαστήριο Αεριώθησης της NASA και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Επομένως, ήταν έκπληξη να δούμε αυτή την τάση να αντιστρέφεται. Ο Ήλιος ξυπνάει σιγά-σιγά» είπε χαρακτηριστικά.

NASA says solar activity is increasing after decades-long lull: "The sun is slowly waking up." https://t.co/pExQdJSKI1 — CBS News (@CBSNews) September 17, 2025

Η πτωτική τάση καταγράφηκε από τη δεκαετία του 1980 έως το 2008, όταν η διαστημική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο ήλιος είχε φτάσει στο πιο αδύναμο σημείο του που έχει καταγραφεί.

Η δράση ή η αδράνεια του ήλιου τείνει να κυμαίνεται σε 11ετείς κύκλους, σύμφωνα με τη NASA, αν και ορισμένα πρότυπα διαρκούν περισσότερο.

Τι σημαίνει αυτό για τη Γη

Το «ξύπνημα» του Ηλίου θα μπορούσε να επηρεάσει τον διαστημικό καιρό και την τεχνολογία στη Γη.

Μια αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας θα μπορούσε να επηρεάσει τον διαστημικό καιρό, οδηγώντας ενδεχομένως σε περισσότερες ηλιακές καταιγίδες, ηλιακές εκλάμψεις και εκτινάξεις μάζας στο στέμμα, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Με τη σειρά τους, τα πρότυπα του διαστημικού καιρού έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν άμεσα τις λειτουργίες των διαστημικών σκαφών και την ασφάλεια των αστροναυτών.

Επίσης, οι συνέπειες μπορεί να γίνουν αισθητές και στη Γη, καθώς ο διαστημικός καιρός μπορεί να επηρεάσει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τα συστήματα GPS και τις ραδιοεπικοινωνίες, σύμφωνα με τη NASA.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.