Δίπλα σε τρεις νέους ευρωπαϊκούς δορυφόρους που κατασκευάζονται με σχέδια και επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, ESA, (μέλος της είναι και η Ελλάδα), βρέθηκε πριν λίγες ημέρες, ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΪ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.

Oι δορυφόροι που σε λίγους μήνες θα εκτοξευτούν από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα είναι:

ο μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat Third Generation Imager, MTG-I2.

ο δορυφόρος Fluorescence Explorer του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, γνωστός ως FLEX,

ο δορυφόρος του προγράμματος Copernicus της ΕΕ, Sentinel-3C

Πιο συγκεκριμένα:

1. Meteosat Third Generation-Imager 2 (MTG-I2): Πρόκειται για τον τρίτο δορυφόρο της τρίτης γενιάς ευρωπαϊκών μετεωρολογικών δορυφόρων. Η προηγούμενη γενιά δορυφόρων ήταν πριν 20 χρόνια.

Ο νέος δορυφόρος θα δίνει φωτογραφίες της Ευρώπης κάθε 2,5 λεπτά, για πρώτη φορά στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, και μάλιστα με 16 διαφορετικά μάτια- διαφορετικά φασματικά κανάλια και βέβαια όλο το 24ώρο. Συνδυάζοντας αυτά τα δεδομένα εντοπίζονται ακόμα οι περιοχές ομίχλης, οι περιοχές έντονων καταιγίδων, η κίνηση τόσο της τέφρας από τα ηφαίστεια όσο και της σκόνης από τη Σαχάρα. Ταυτόχρονα από το Διάστημα ,από τα 36000 χιλιόμετρα θα καταγράφει με ακρίβεια και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστραπές-κεραυνούς). Η αποστολή αυτή προσφέρει εντελώς νέα δεδομένα και δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές μετεωρολογικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα κατάλληλες για τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση (nowcasting) έντονων καιρικών φαινομένων.

Τη λειτουργία του δορυφόρου την αναλαμβάνει μετά την εκτόξευσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τους Μετεωρολογικούς Δορυφόρους ΕUMETSAT. Ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού είναι και η Ελλάδα μέσω της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

2. FLEX: Πρόκειται για μια καινοτόμο αποστολή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος FutureEO του ESA σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, με στόχο την ανίχνευση και μέτρηση της υγείας των φυτών από το διάστημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης του φθορισμού που εκπέμπεται από τη βλάστηση κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

3. Copernicus Sentinel-3C: Είναι ο τρίτος δορυφόρος της αποστολής Sentinel-3, η οποία παρέχει κρίσιμες πληροφορίες σχεδόν για τους ωκεανούς, την ξηρά. Για παράδειγμα οι μετρήσεις της θερμοκρασίας, της θάλασσας, του ύψους της θάλασσας, του πάχους και της έκτασης του θαλάσσιου πάγου είναι απαραίτητες μετρήσεις για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

