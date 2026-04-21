Ο επόμενος CEO της Apple, Τζον Τέρνους (John Ternus), είναι ένας βετεράνος της εταιρείας που ανέβηκε σταδιακά στην ιεραρχία της μηχανικής hardware της κατασκευάστριας του iPhone, διατηρώντας μέχρι τώρα χαμηλό προφίλ.

Ο Τζον Τέρνους θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Σεπτέμβριο, διαδεχόμενος τον Τιμ Κουκ (Tim Cook), ο οποίος μετέτρεψε την Apple σε τεχνολογικό κολοσσό αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της 15ετούς θητείας του, μετά τον θάνατο του συνιδρυτή Στιβ Τζομπς (Steve Jobs).

Ο Τζον Τέρνους καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που θα τον αναγκάσουν να βγει από τη «ζώνη άνεσής» του στη μηχανική hardware. Πέρα από το να διατηρήσει την Apple ανταγωνιστική στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να διαχειριστεί ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ο οποίος επαίνεσε δημόσια τον προκάτοχό του.

Αν και ο Κουκ παραδίδει τα ηνία, αναμένεται ευρέως ότι θα βοηθήσει την εταιρεία του Κουπερτίνο να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Τραμπ, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος.

Ο 50χρονος Τέρνους έχει περάσει σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στην Apple. Εντάχθηκε στην εταιρεία πριν από 25 χρόνια και τα τελευταία πέντε χρόνια επέβλεπε τη μηχανική πίσω από το iPhone, το iPad και το Mac.

Αυτό τον κατέστησε τον βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του Cook, ο οποίος, ανακοινώνοντας την αλλαγή ηγεσίας, τον χαρακτήρισε «αναμφίβολα το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον».

Ο Τέρνους έχει εργαστεί σε μερικά από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της Apple, όπως το Apple Watch, τα AirPods και το Apple Vision Pro. Συμμετείχε επίσης στην ανάπτυξη του MacBook Neo, που χαρακτηρίστηκε από αναλυτές ως «ένα από τα πιο ανατρεπτικά προϊόντα» της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Η μετάβαση αναμένεται να είναι ομαλή, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές, η στρατηγική της εταιρείας δεν θα αλλάξει σημαντικά στην αρχή.

Η επιλογή του φαίνεται να έγινε με προσεκτικό σχεδιασμό, μετά τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια της Apple και ενόψει του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών WWDC τον Ιούνιο.

Η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Παρότι ο Κουκ οδήγησε την Apple σε μια περίοδο ευημερίας χάρη στο iPhone, η εταιρεία έχει μείνει πίσω στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και δυσκολεύεται να υλοποιήσει τις AI λειτουργίες που είχε υποσχεθεί.

Η πρόκληση για τον νέο CEO είναι να εξασφαλίσει ότι η Apple θα μπορέσει να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη νέα διεπαφή χρήστη και να επαναπροσδιορίσει την αλληλεπίδραση ανθρώπου–μηχανής.

Η προσοχή στο WWDC θα στραφεί στη στρατηγική του Τζον Τέρνους για την AI και στο κατά πόσο η Apple θα συνεχίσει να βασίζεται σε συνεργασίες, όπως αυτή με την Google, για τη βελτίωση της Siri.

Ένα βασικό στρατηγικό ερώτημα είναι αν η Apple θα επενδύσει στην ανάπτυξη της δικής της πλατφόρμας AI ή θα συνεχίσει να στηρίζεται σε τεχνολογίες άλλων εταιρειών.

Οι μετοχές της Apple υποχώρησαν πάνω από 2% την Τρίτη, ένδειξη ότι ορισμένοι επενδυτές αμφιβάλλουν αν η εμπειρία του Τζον Τέρνους στο hardware τον έχει προετοιμάσει επαρκώς για τις προκλήσεις της AI.

Ωστόσο, η δημιουργία συσκευών προσαρμοσμένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται κρίσιμη, καθώς η τεχνολογία βρίσκεται στη μεγαλύτερη καμπή της από τότε που ο Jobs παρουσίασε το πρώτο iPhone το 2007.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι το διοικητικό συμβούλιο της Apple θεώρησε το υπόβαθρο του Τέρνους στη μηχανική hardware ως πλεονέκτημα, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει μια συσκευή βασισμένη στην AI που θα μπορούσε μελλοντικά να αντικαταστήσει το iPhone ως κορυφαίο προϊόν της.

Αυτό είναι κάτι που επιχειρεί και ο πρώην σχεδιαστής της Apple, Jony Ive, μετά την εξαγορά της startup του από την OpenAI.

Η Apple αντιμετωπίζει επίσης μια ασταθή αγορά λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, ελλείψεων σε «τσιπ μνήμης» και συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παράλληλα, καλείται να αποφασίσει σε ποιο βαθμό θα συνεχίσει να εξαρτάται από την Κίνα για την παραγωγή της.

Η θέση του CEO απαιτεί επίσης ισχυρές επικοινωνιακές και πολιτικές δεξιότητες. Ο Cook είχε αναπτύξει σχέσεις με τον Trump, διαχειριζόμενος προκλήσεις όπως οι εμπορικοί πόλεμοι και οι δασμοί.

Ο Trump αναφέρθηκε στη σχέση τους σε ανάρτησή του, λέγοντας ότι ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα στην αρχή της θητείας του.

Ο Τζον Τέρνους παραμένει σχετικά άγνωστος εκτός της Apple. Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2001, ενώ προηγουμένως εργαζόταν ως μηχανολόγος μηχανικός.

Σε ομιλία του το 2024 στο University of Pennsylvania, ανέφερε ότι στην αρχή ένιωθε αβεβαιότητα για το αν ανήκε στην Apple, αλλά έμαθε να θεωρεί τον εαυτό του ισάξιο με τους άλλους, χωρίς να υποθέτει ότι γνωρίζει περισσότερα.

«Πάντα θα υπάρχουν νέες δεξιότητες να κατακτήσεις και νέοι άνθρωποι από τους οποίους να μάθεις», είπε.

Στην ανακοίνωση της Apple, ο Ternus δήλωσε ότι είναι «ταπεινός που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο» και υποσχέθηκε να ηγηθεί με τις αξίες και το όραμα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία εδώ και μισό αιώνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.