Εδώ και αιώνες, το Άστρο της Βηθλεέμ που οδήγησε τους τρεις μάγους στο βρέφος Ιησού, έχει αποδειχθεί θέμα συζήτησης μεταξύ των αστρονόμων, οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν την προέλευση του.

Κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί διάφορες μελέτες και πλανητικές θεωρίες και τώρα ένα αστρονόμος της NASA ισχυρίζεται ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που εξηγούν την ύπαρξη και την παράξενη κίνηση του Άστρου των Χριστουγέννων.

Ο Μαρκ Μάτνεϊ, πλανητικός επιστήμονας, επεσήμανε ότι το διάσημο αστέρι ήταν πιθανότατα ένας φωτεινός κομήτης που καταγράφηκε από τους Κινέζους το 5 π.Χ., και ο οποίος ήταν ορατός για περισσότερες από 70 ημέρες.

Nasa's wise scientist finally 'finds the Star of Bethlehem' https://t.co/MRS5XWnwSS — Daily Mail (@DailyMail) December 9, 2025

Στην ανάλυσή του, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of the British Astronomical Association, ο Μάτνεϊ αναφέρει ότι επρόκειτο για έναν κομήτη που πλησίασε επικίνδυνα τη Γη περίπου 2.000 χρόνια πριν.

Μάλιστα, η εμφάνισή του συμπίπτει χρονικά με τις Γραφές αλλά και τις ιστορικές εκτιμήσεις, που τοποθετούν τη Γέννηση του Χριστού μεταξύ 6 π.Χ. και 5 π.Χ.

O επιστήμονας της NASA ανέλυσε το ουράνιο σώμα από αρχαία κινεζικά αρχεία, εντοπίζοντας μια σειρά πιθανών τροχιών που συνάδουν με τις παρατηρήσεις.

Μια ανακατασκευή της κίνησης του αντικειμένου υπέδειξε ότι, το «Αστέρι της Βηθλεέμ» θα είχε γίνει ορατό ένα πρωινό του Ιουνίου του 5ου π.Χ.

Εκείνη την περίοδο, ταξιδιώτες που κινούνταν προς νότο, με κατεύθυνση τη Βηθλεέμ, θα μπορούσαν να το διακρίνουν να «προπορεύεται» και στη συνέχεια να παραμένει ορατό πάνω από τον προορισμό τους.

Μάλιστα, ο Μάτνεϊ υποστηρίζει ότι ένας κομήτης που θα περνούσε τόσο κοντά από τη Γη θα μπορούσε «εύκολα να είναι ορατός στο φως της ημέρας» και θα ήταν «εξαιρετικά λαμπρός».

Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τουλάχιστον 400 επιστημονικές θεωρίες για το Άστστρο της Βηθλεέμ - από υπερκαινοφανή αστέρα έως μια ξαφνική έκρηξη άστρου.

Άλλοι ωστόσο έχουν απορρίψει εντελώς την ύπαρξή του, αντιμετωπίζοντας το είτε ως θαύμα είτε ως μύθο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.