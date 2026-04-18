AI Clones: Η «χρυσοφόρα» τάση των influencers - Πώς βγάζουν χρήματα ενώ... κοιμούνται

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ολοένα και περισσότεροι influencers δημιουργούν AI κλώνους του εαυτού τους, ενώ χρήστες των social media πληρώνουν ακόμα και 1$/λεπτό για «προσωπικές» συνομιλίες με τα ψηφιακά alter ego

Η τάση επεκτείνεται πέρα από τα social media, με AI avatars που χρησιμοποιούνται σε καμπάνιες, διαφημίσεις και άλλες συνεργασίες

Μεγάλες πλατφόρμες όπως η Meta ήδη δημιουργούν AI εκδοχές celebrities (π.χ. Snoop Dogg, Paris Hilton)

Ειδικοί προειδοποιούν για κινδύνους συναισθηματικής εξάρτησης και για απώλεια ελέγχου του «ψηφιακού εαυτού»

Μια διαφορετική πραγματικότητα διαμορφώνεται στον κόσμο των social media, της διαφήμισης και συνολικά της βιομηχανίας του θεάματος, καθώς ολοένα και περισσότεροι influencers και δημιουργοί περιεχομένου καταφεύγουν στη δημιουργία «AI κλώνων» του εαυτού τους. Όπως αποκαλύπτει εκτενές ρεπορτάζ του Vanity Fair, δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά για μια πρακτική που αφενός αλλάζει τη σχέση των δημιουργών με το κοινό τους και αφετέρου εξελίσσεται σε νέο επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από την ίδια την ψηφιακή ταυτότητα.

«Μηχανή» παραγωγής χρήματος

Το οικονομικό δέλεαρ είναι ισχυρό. Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου έχουν ήδη αρχίσει να χρεώνουν τους θαυμαστές τους για κάθε δευτερόλεπτο «προσωπικής» συνομιλίας με τον ψηφιακό τους κλώνο. Οι τιμές συχνά ξεκινούν από 1 δολάριο το λεπτό.

Για τους followers, είναι μια ευκαιρία να «μιλήσουν» με το είδωλό τους. Για τους influencers, είναι ένας τρόπος να κερδίζουν χρήματα ακόμα και όταν κοιμούνται.

Ενδεικτικό είναι ότι η Caryn Marjorie, influencer με εκατομμύρια ακολούθους και από τις πρώτες που λάνσαραν AI «σύντροφο», έβγαλε 72.000 δολάρια μέσα στην πρώτη εβδομάδα από τον ψηφιακό της εαυτό.

Και όπως σχολιάζουν αναλυτές του χώρου: «Δεν πουλάνε απλώς περιεχόμενο, πουλάνε την ψευδαίσθηση της πρόσβασης και της οικειότητας».

Το μοντέλο αυτό, όπως σημειώνει το Vanity Fair, εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση όπου η προσωπικότητα του influencer μετατρέπεται σε προϊόν που μπορεί να απευθύνεται ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες, με διαφορετικά επίπεδα επαφής και διαφορετικό κόστος για τον καθένα.

Τι είναι οι AI κλώνοι και πώς λειτουργούν

Οι λεγόμενοι AI κλώνοι είναι ψηφιακά συστήματα, όπως chatbots ή avatars, που εκπαιδεύονται πάνω σε χιλιάδες ώρες βίντεο, ηχητικών μηνυμάτων, αναρτήσεων και συνομιλιών του εκάστοτε δημιουργού. Το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακό alter ego που μιμείται τη φωνή, το ύφος και την προσωπικότητα του influencer και μπορεί να επικοινωνεί με το κοινό σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους influencers να «πολλαπλασιάζουν» την παρουσία τους. Ενώ ένας άνθρωπος είναι αδύνατον να απαντήσει σε χιλιάδες μηνύματα, ο AI κλώνος μπορεί να διατηρεί παράλληλες συνομιλίες με εκατομμύρια χρήστες, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, η τάση πλέον δεν περιορίζεται μόνο στα social media και σε γραπτές συνομιλίες. Σε αρκετές περιπτώσεις αναπτύσσονται και ψηφιακά avatars που μπορούν να εμφανίζονται σε βίντεο και διαφημίσεις χωρίς τη φυσική παρουσία του δημιουργού, μετατρέποντας την online εικόνα του σε ένα αυτόνομο ψηφιακό προϊόν.

Πλέον, το φαινόμενο περνά στην καθημερινότητα των χρηστών, καθώς κολοσσοί όπως η Meta δημιουργούν AI avatars βασισμένα σε celebrities όπως ο Snoop Dogg και η Paris Hilton.

«Θεραπεία για τη μοναξιά» ή καθαρό business; - Τι λένε οι ίδιοι οι influencers

Οι πρωταγωνιστές αυτής της αγοράς υπεραμύνονται της επιλογής τους, προβάλλοντας τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική διάσταση.

Η Caryn Marjorie, όταν δημιούργησε το ψηφιακό της αντίγραφο είχε δηλώσει σχετικά: «Το CarynAI είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη 'θεραπεία της μοναξιάς'. Οι άνδρες συχνά πιέζονται να καταπνίγουν τα συναισθήματά τους. Εδώ μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Θέλω να μπορώ να επικοινωνώ με όλους τους θαυμαστές μου ταυτόχρονα, κάτι που ως άνθρωπος είναι αδύνατο».

Ο Eric Wei, συνιδρυτής της πλατφόρμας Karat, το θέτει πιο ωμά: «Αν η δημόσια ταυτότητά σου λειτουργεί ήδη ως προϊόν, η μετατροπή της σε κώδικα (ΑΙ) είναι απλώς η φυσική συνέχεια».

Khaby Lame: Από το TikTok στη συμφωνία του 1 δισ.

Ο Khaby Lame, ο άνθρωπος με τους περισσότερους followers στο TikTok παγκοσμίως (πάνω από 160 εκατομμύρια), αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της μετάβασης.

Ο Lame, ο οποίος έγινε διάσημος χωρίς να λέει ούτε μια λέξη στα βίντεό του, έχει ήδη συνεργασίες με brands όπως η Hugo Boss, η Binance και η Fortnite. Σχετικά πρόσφατα, ωστόσο, πέρασε σε άλλο επίπεδο, υπογράφοντας συμφωνία με τη Rich Sparkle Holdings, αξίας 975 εκατ. δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία ενός AI ψηφιακού «διδύμου», ο οποίος θα μπορεί να συμμετέχει σε διαφημίσεις, live streams και e-commerce καμπάνιες 24/7, χωρίς τη φυσική παρουσία του ίδιου.

Παράγοντες του χώρου εκτιμούν ότι «Ο Khaby είναι το τέλειο παράδειγμα. Το γεγονός ότι δεν μιλάει στα βίντεό του, καθιστά την ψηφιακή του εκδοχή ιδανική για εμπορική αξιοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα.»

Οι influencers που γίνονται προϊόν

Το Vanity Fair περιγράφει μια αγορά που επεκτείνεται πέρα από τα απλά chatbots. Μεγάλες εταιρείες και agencies εξετάζουν τρόπους να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ψηφιακά αντίγραφα δημιουργών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται σε καμπάνιες και συνεργασίες, ακόμη και όταν ο ίδιος ο influencer δεν είναι διαθέσιμος.

Εταιρείες όπως η Delphi και η Forever Voices λειτουργούν πλέον ως «εργοστάσια κλώνων», προσφέροντας την υποδομή για τη δημιουργία και λειτουργία των ψηφιακών μοντέλων.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρουσία στο διαδίκτυο δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον άνθρωπο, αλλά αρχίζει να λειτουργεί και ανεξάρτητα από αυτόν.

Ηθικά διλήμματα και κίνδυνοι

Παρά την εμπορική επιτυχία, η τάση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό σε ψυχολόγους και ειδικούς στην ψηφιακή συμπεριφορά. Οπως τονίζουν, υπάρχει ο κίνδυνος χρήστες να αναπτύξουν παρακοινωνικές σχέσεις (Parasocial Relationships 2.0), νιώθοντας μια βαθιά αλλά τεχνητή συναισθηματική εξάρτηση από μια μηχανή που «θυμάται» τις προτιμήσεις τους.

Με άλλα λόγια, ενδέχεται χρήστες και δη οι πιο ευάλωτοι, να πιστεύουν ότι έχουν μια πραγματική σχέση με τον influencer, ενώ στην πραγματικότητα αλληλεπιδρούν με έναν αλγόριθμο.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για το τι συμβαίνει αν ένας κλώνος, λόγω σφάλματος στον αλγόριθμο, δώσει λανθασμένες ή προσβλητικές απαντήσεις.

Και, τέλος, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος ελέγχει τελικά τον «ψηφιακό εαυτό» ενός δημιουργού και τι συμβαίνει αν αυτός συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα στο μέλλον.

Η σκοτεινή πλευρά της τεχνολογίας

Η ίδια η Caryn Marjorie έχει αναγνωρίσει ότι η τεχνολογία μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο AI κλώνος της φέρεται να απαντούσε σε χρήστες με τρόπο που ενίσχυε σεξουαλικές ή ακραίες φαντασιώσεις, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό.

«Αυτό που με τρόμαξε δεν ήταν οι ερωτήσεις των χρηστών, αλλά οι απαντήσεις του ίδιου του CarynAI. Εκεί συνειδητοποίησα ότι χάνεις τον έλεγχο του ψηφιακού σου εαυτού μόλις απελευθερώνεται στο διαδίκτυο».

Το τέλος της αυθεντικότητας;

Η άνοδος των AI κλώνων θέτει κι ένα βαθύτερο ερώτημα: τι σημαίνει αυθεντική ανθρώπινη επαφή σε έναν κόσμο όπου η οικειότητα μπορεί να αυτοματοποιηθεί;

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η γραμμή ανάμεσα στον πραγματικό δημιουργό και στο ψηφιακό του αντίγραφο γίνεται όλο και πιο θολή. Τα social media παύουν να είναι αποκλειστικά χώρος ανθρώπινης παρουσίας και μετατρέπονται σταδιακά σε ένα περιβάλλον όπου το περιεχόμενο μπορεί να παράγεται και να συνομιλεί χωρίς άνθρωπο πίσω από την οθόνη. Ένα διαδίκτυο που μοιάζει όλο και περισσότερο με καθρέφτη τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: skai.gr

