Την είσοδό του στη νέα εποχή των έξυπνων τεχνολογιών κάνει το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, παρουσιάζοντας τον καινοτόμο εικονικό βοηθό NOE515. Πρόκειται για ένα διαδραστικό κιόσκι ενημέρωσης, στο οποίο «κατοικεί» ο NOE515, ο πρώτος εικονικός βοηθός με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) σε μουσείο στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη του πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με πόρους του ΝΟΗΣΙΣ, αποδεικνύοντας τον δυναμισμό και το όραμα του οργανισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ο NOE515 σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία σε κάθε επισκέπτη, προτείνοντας προγράμματα και διαδρομές που ταιριάζουν στις ανάγκες του. Ο ψηφιακός βοηθός συλλέγει στοιχεία όπως ο αριθμός των ατόμων, οι ηλικίες, ο διαθέσιμος χρόνος και τα βασικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Έπειτα, «με μια σύντομη παρουσίαση των διαθέσιμων επιλογών», προτείνει την ιδανική διαδρομή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για το ωράριο λειτουργίας και τον χάρτη των εγκαταστάσεων, ενώ οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τις προτεινόμενες λύσεις.

Το ΝΟΗΣΙΣ πρωταγωνιστεί στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα διεξαχθεί από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, το ΝΟΗΣΙΣ θα δώσει το «παρών» με δικό του περίπτερο (stand 13, περίπτερο 7 Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας). Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΝΟΗΣΙΣ, Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη, «είμαστε περήφανοι που για τρίτη συνεχή χρονιά παρουσιάζουμε καινοτόμα επιτεύγματα των ίδιων των εργαζομένων μας. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό ρόλο του οργανισμού».

Ο γενικός διευθυντής του ΝΟΗΣΙΣ, Ευάγγελος Αφθονίδης, αναφέρθηκε στη σημασία της εφαρμογής: «Το ΝΟΗΣΙΣ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, διευκολύνει την ενημέρωση των επισκεπτών και την αγορά εισιτηρίων προτείνοντας τον καταλληλότερο και οικονομικότερο συνδυασμό». Το λογισμικό λαμβάνει υπόψη και τον κανονισμό λειτουργίας των αιθουσών, διαμορφώνοντας έτσι προτάσεις απολύτως εξατομικευμένες, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Πληροφορικής, Κατερίνα Πρωτογέρου, και τον διευθυντή Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Βασίλη Μάτσο, «ο εικονικός βοηθός αναπτύχθηκε με τη χρήση του Gemini και λειτουργεί σε τοπικό διακομιστή, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον επισκέπτη». Παράλληλα, στην έκθεση θα προβάλλεται σύντομο βίντεο με τις ψηφιακές και άλλες υπηρεσίες του Κέντρου, αναδεικνύοντας το πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών που προσφέρει το ΝΟΗΣΙΣ.

Νέες ψηφιακές εφαρμογές και διαγωνισμοί για τους επισκέπτες

Στην 89η ΔΕΘ θα παρουσιαστεί και ο νέος «Ψηφιακός Ξεναγός» για φορητές συσκευές, διαθέσιμος σε τέσσερις γλώσσες, με QR codes για άμεση εγκατάσταση τόσο σε Android όσο και σε iOS συσκευές. Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό με δώρα - έκπληξη. Το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης έχει καθοριστεί ως εξής: Σάββατο 6/9, Κυριακή 7/9, Σάββατο 13/9 και Κυριακή 14/9, από 10:00 έως 22:00, ενώ τις καθημερινές από τις 16:00 έως τις 22:00.

Το ΝΟΗΣΙΣ αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή του στην εκπαίδευση, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κύριου φορέα διάδοσης της επιστήμης και της τεχνολογίας στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.