Ένα νέο εργαλείο του Χ, που δείχνει που βρίσκονται οι διαχειριστές μερικών από τους πιο επιδραστικούς λογαριασμούς της πλατφόρμας, έχει φέρει αναστάτωση.

Το εργαλείο «Σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό» προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την έδρα ενός λογαριασμού, με οποιονδήποτε να μπορεί πλέον να δει τη χώρα ή την περιοχή των χρηστών πατώντας την ημερομηνία εγγραφής στο προφίλ του.

Δείχνει επίσης πόσο συχνά ένας λογαριασμός έχει αλλάξει το όνομα χρήστη του, καθώς και πώς έχει κατεβάσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης.

Για παράδειγμα, η νέα λειτουργία τοποθεσίας φαίνεται να αποκαλύπτει ότι δεκάδες λογαριασμοί με την επωνυμία MAGA βρίσκονται εκτός ΗΠΑ.

Οι χρήστες του Χ γρήγορα εντόπισαν ότι αρκετοί λογαριασμοί δεξιών influencers που φέρονται να προέρχονται από τις ΗΠΑ και κάνουν αναρτήσεις σαν να βρίσκονται στη χώρα τους, στην πραγματικότητα φαίνεται να βρίσκονται σε μέρη όπως η Ρωσία, το Πακιστάν και η Νιγηρία.

X’s new location feature appears to expose Russian MAGA influencers https://t.co/wyOWqB3dep pic.twitter.com/kv5E4yBfjW — The Independent (@Independent) November 24, 2025

Ένας εξέχων λογαριασμός που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «MAGA Nation», ο οποίος έχει σχεδόν 400.000 ακόλουθους, βρίσκεται στην Ανατολική Ευρώπη. Ένας άλλος λογαριασμός με το όνομα χρήστη «UltraMAGA Trump 2028» αποδείχθηκε ότι εδρεύει στη Νιγηρία. Ο λογαριασμός έχει έκτοτε ανασταλεί.

Αλλά οι αναρτήσεις που προκάλεσαν τη μεγαλύτερη φρενίτιδα ήταν όταν οι χρήστες – με στιγμιότυπα οθόνης – ανακάλυψαν ότι ο λογαριασμός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ φάνηκε να εδρεύει στο Ισραήλ, με το πεδίο τοποθεσίας να εμφανίζει την ένδειξη «Τελ Αβίβ».

Οι αναρτήσεις έγιναν γρήγορα viral αλλά το υπουργείο αρνήθηκε τις εικασίες, ισχυριζόμενο ότι οι αναρτήσεις διαδίδουν παραπληροφόρηση.Ωστόσο, η λειτουργία πληροφοριών του λογαριασμού εξαφανίστηκε ξαφνικά την Παρασκευή το βράδυ, μετά τις αποκαλύψεις.

X's new location transparency feature shows that a slew of MAGA-branded accounts are apparently based outside the U.S., and also stirred speculative outrage over where the Department of Homeland Security account was created. https://t.co/dIMgWFyU0k — NBC News (@NBCNews) November 24, 2025

Με τον ίδιο τρόπο έχουν εντοπιστεί και fake λογαριασμοί για τη Γάζα αλλά και το Ισραήλ, με του χρήστες - διαχειριστές να προβαίνουν σε αναρτήσεις και σε εκκλήσεις για δωρεές, ενώ δεν βρίσκονται καν στην τοποθεσία που αναφέρουν.

What a surprise. The @Timesofgaza is not in Gaza at all. Thank you Elon Musk for exposing these frauds. pic.twitter.com/NjWhcyVa9N — Daniel (@VoteLewko) November 22, 2025

Για παράδειγμα, νας από αυτούς τους λογαριασμούς ανήκει στη χρήστη Yasmine.muhamsd, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως μητέρα στη Γάζα που αγωνίζεται να επιβιώσει με τα παιδιά της, ζητώντας δωρεές.Ενώ ο λογαριασμός ισχυρίζεται ότι προέρχεται από τη Γάζα, ο δείκτης τοποθεσίας του X τον συνδέει με την Ινδία.

Ο λογαριασμός αφαίρεσε όλες τις αναρτήσεις του από τότε που το εργαλείο τοποθεσίας τέθηκε σε λειτουργία το Σαββατοκύριακο.

Από την άλλη πλευρά, έχουν εντοπιστεί και αντίστοιχοι λογαριασμοί από το Ισραήλ που εκμεταλλεύονταν την τραγωδία με τους ομήρους, ζητώντας δωρεές.

Oh and fake Israeli accounts like this one pic.twitter.com/IMKGdQhKP7 — 𝙎👼🏻 (@SZade15) November 24, 2025

Η πλατφόρμα του Ιλον Μασκ ανακοίνωσε ότι η νέα λειτουργία ήταν «ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της παγκόσμιας πληροφόρησης», βελτιώνοντας τη διαφάνεια και επιτρέποντας στους χρήστες να επαληθεύουν την αυθεντικότητα του περιεχομένου που βλέπουν στην πλατφόρμα.

Πηγή: skai.gr

