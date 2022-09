ΝASA DART: Σήμερα το πρώτο πείραμα «Αρμαγεδδών» - Σκάφος θα συγκρουστεί με μετεωρίτη (βίντεο)

Σήμερα Δευτέρα προς ξημερώματα Τρίτης, ένας πύραυλος της NASA θα συγκρουστεί σκοπίμως με έναν αστεροειδή, στην πρώτη παγκοσμίως δοκιμή πλανητικής άμυνας.

Η αποστολή λέγεται DART (Δοκιμή διπλής ανακατεύθυνσης αστεροειδών) και ο πύραυλος εκτοξεύτηκε πέρσι τον Νοέμβριο. Τα ξημερώματα θα συγκρουστεί και θα προσπαθήσει να εκτρέψει τον αστεροειδή «Δίμορφο» (Dimorphos), ο οποίος απέχει 6,8 εκατομμύρια μίλια από την Γη.

Just more day! DART will become the first-ever space mission to demonstrate #asteroid deflection by kinetic impactor. Are you ready to watch history in the making?



Watch @NASA's #DARTMission LIVE tomorrow at 6pm ET. https://t.co/CRmd7X4Ku1@NASASolarSystem @JHUAPL pic.twitter.com/QMQ3YP98ym