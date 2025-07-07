Πολίτες επιστήμονες, δηλαδή άτομα εκτός του επιστημονικού χώρου, που συνεργάζονται με επιστήμονες σε διάφορα στάδια ενός ερευνητικού προγράμματος εντόπισαν με επιτυχία χιλιάδες προηγουμένως άγνωστα ζεύγη μεταβλητών δι'εκλείψεων αστέρων.

Αυτή η νέα ανακάλυψη βοηθά τους ερευνητές του διαστήματος να εντοπίσουν και άλλους μεταβλητούς δι'εκλείψεων αστέρες, οι οποίοι συνιστούν ένα σπάνιο φαινόμενο.

Οι μεταβλητοί δι' εκλείψεων αστέρες είναι η μόνη περίπτωση για την οποία τα αίτια των μεταβολών στη λαμπρότητα των αστέρων είναι γνωστά με βεβαιότητα.

Τα δύο σώματα που αποτελούν το σύστημα περιφέρονται γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους λόγω βαρυτικής έλξης και, εφόσον το επίπεδο στο οποίο ανήκουν οι τροχιές τους περιέχει την ευθεία παρατήρησης (ή σχηματίζει μικρή γωνία με αυτή), πότε ο ένας και πότε ο άλλος αστέρας παρεμβάλλεται μεταξύ του παρατηρητή και του δεύτερου αστέρα, οπότε το φως που φτάνει ως τον παρατηρητή ελαττώνεται.

Αυτά τα νέα ζεύγη μεταβλητών δι'εκλείψεων αστέρων που εντοπίστηκαν, αποτελούν πολύτιμη πηγή δεδομένων για τους αστροφυσικούς, οι οποίοι θέτουν ως ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για την έρευνα, τις μετρήσιμες ιδιότητες των εν λόγω ζευγαριών αστέρων και τις πληροφορίες που αυτά κουβαλούν για την ιστορία διαμόρφωσης και καταστροφής των άστρων.

Όπως αποδεικνύεται, αυτά τα συστήματα πολλαπλών αστέρων μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην τρέχουσα αναζήτηση εξωπλανητών, οι οποίοι πιθανόν περιστρέφονται γύρω από τα ζεύγη αστέρων. Το εν λόγω πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, το Eclipsing Binary Patrol, επικυρώνει εικόνες από την αποστολή TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) της NASA. Ο δορυφόρος, που εκτοξεύτηκε το 2018, είναι «εξαιρετικά ικανός στην ανίχνευση ποικίλων αστέρων», γράφουν οι ερευνητές σε μια προδημοσίευση που περιγράφει την πρωτοβουλία.

Οι επιστήμονες με τη χρήση machine learning ταυτοποίησαν περίπου 1,2 εκατ. πιθανούς μεταβλητούς δι'εκλείψεων αστέρες.

Συνολικά, οι πολίτες επιστήμονες εντόπισαν 10.001 μεταβλητούς δι'εκλείψεων αστέρες. Από αυτούς, οι 7.936 ήταν προηγουμένως άγνωστοι.

Αν και το εργαλείο machine learning μπορεί να ταυτοποιήσει πιθανούς μεταβλητούς δι'εκλείψεων αστέρες, οι ερευνητές γνώριζαν ότι θα έπρεπε να κάνουν αυτήν την ταυτοποίηση και χειροκίνητα, ελέγχοντας εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες από γεγονότα που θα μπορούσαν να είναι έκλειψη και ξεχωρίζοντας ποιες εικόνες ξεγέλασαν εν τέλει τον αλγόριθμο.

«Ευτυχώς», γράφουν οι ερευνητές, «στη διάσωση έρχονται εθελοντές από όλα τα κοινωνικά στρώματα που βοηθούν στην αντιμετώπιση του συνεχώς αυξανόμενου όγκου των δημόσια διαθέσιμων αστρονομικών δεδομένων».

Το έργο αποτελεί παράδειγμα του πώς οι άνθρωποι και οι υπολογιστές μπορούν να συνεργαστούν, δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Veselin Kostov, ερευνητής στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA και στο Ινστιτούτο SETI και επικεφαλής συγγραφέας της εργασίας. «Ανυπομονώ να ψάξω [στους μεταβλητούς δι'εκλείψεων αστέρες] για εξωπλανήτες!»

Πηγή: skai.gr

