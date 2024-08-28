Ένα εφετείο στις ΗΠΑ επανέφερε μία μήνυση σε βάρος του TikTok, που είχε καταθέσει η μητέρα ενός 10χρονου κοριτσιού, το οποίο πέθανε αφότου συμμετείχε σε μια δημοφιλή πρόκληση, το "blackout challenge", κατά την οποία οι χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν ασφυξία στους εαυτούς τους μέχρι λιποθυμίας.

Την ώρα που ένας ομοσπονδιακός νόμος κατά κανόνα προστατεύει τις εταιρείες του διαδικτύου από τις αγωγές που αφορούν το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν οι χρήστες, το εφετείο της Φιλαδέλφειας απεφάνθη χθες ότι ο νόμος δεν εμποδίζει τη μητέρα της Νάιλας Άντερσον από το να ισχυριστεί ότι ο αλγόριθμος του TikTok συνέστησε την πρόκληση στην κόρη της.

Η δικαστής Πάτι Σβαρτς δήλωσε πως η Ενότητα 230 του Νόμου για τις Επικοινωνίες του 1996 προστατεύει μονάχα τις πληροφορίες που παράσχουν τρίτα μέρη και όχι τις συστάσεις που το ίδιο το TikTok κάνει μέσω ενός αλγόριθμου που εφαρμόζει στην πλατφόρμα του.

«Το TikTok κάνει επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο που προτείνει και προωθεί σε συγκεκριμένους χρήστες και κάνοντάς το αυτό δεσμεύεται "από πρώτο χέρι" στον ίδιο του τον λόγο», επισήμανε η ίδια.

Το TikTok δεν έχει ανταποκριθεί σε αιτήματα να σχολιάσει σχετικά.

Η χθεσινή απόφαση ανατρέπει μια δικαστική απόφαση απόρριψης βάσει της Ενότητας 230 της αγωγής που είχε καταθέσει η Ταουάινα Άντερσον σε βάρος του TikTok και της κινεζικής θυγατρικής του ByteDance.

Η Άντερσον κατέθεσε τη μήνυση, αφότου η κόρη της Νάιλα πέθανε το 2021, όταν επιχείρησε τo blackout challenge, χρησιμοποιώντας το λουρί από μια τσάντα που κρεμόταν στην ντουλάπα της μητέρας της.

«Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας απλά έχασαν την κάρτα τους "βγαίνω ελεύθερος από τη φυλακή"», δήλωσε ο Τζέφρι Γκούντμαν, ο δικηγόρος της μητέρας, σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

