Επιδημία ψηφιακού σεξουαλικού εγκλήματος αντιμετωπίζει η Νότια Κορέα με deepfake γυμνές εικόνες ανήλικων κοριτσιών να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Yoon Suk Yeol, προέτρεψε τις αρχές να λάβουν δραστικά μέτρα για να «εξαλείψουν» το φαινόμενο.

Ειδικότερα, οι αρχές, οι δημοσιογράφοι και οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν πρόσφατα έναν μεγάλο αριθμό ομάδων συνομιλίας στο διαδίκτυο, όπου τα μέλη δημιουργούσαν και μοιράζονταν σεξουαλικές «deepfake» εικόνες ορισμένων ανήλικων κοριτσιών.

Τι είναι οι deepfake σεξουαλικές εικόνες

Οι Deepfake εικόνες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και συχνά συνδυάζουν το πρόσωπο ενός πραγματικού προσώπου με ένα ψεύτικο σώμα. Το deepfake δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να παραποιήσει ένα βίντεο, βάζοντας το πρόσωπο ενός ατόμου στο σώμα ενός άλλου (ή και αντίστροφα) και να προσαρμόσει τη φωνή, τις εκφράσεις και την κίνηση. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργεί ένα ψευδές εικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο όμως μοιάζει με αληθινό.

Η ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της Νότιας Κορέας πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση μετά τις ανακαλύψεις.

Θύματα ανήλικοι και δράστες έφηβοι

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol έδωσε εντολή στις αρχές να «διερευνήσουν ενδελεχώς και να αντιμετωπίσουν αυτά τα ψηφιακά σεξουαλικά εγκλήματα για να τα εξαλείψουν».

«Πρόσφατα, deepfake βίντεο που στοχεύουν απροσδιόριστο αριθμό ανθρώπων κυκλοφορούν με ταχείς ρυθμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο πρόεδρος Yoon σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Τα θύματα είναι συχνά ανήλικοι και οι δράστες είναι κυρίως έφηβοι».

Το πλήθος των ομάδων συνομιλίας, που συνδέονται με σχολεία και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα, ανακαλύφθηκαν στην εφαρμογή κοινωνικών μέσων Telegram την περασμένη εβδομάδα.

Οι χρήστες, κυρίως έφηβοι μαθητές, ανέβαζαν φωτογραφίες ατόμων που γνώριζαν, τόσο συμμαθητών όσο και δασκάλων, και οι άλλοι χρήστες τις μετέτρεπαν σε σεξουαλικές deepfake εικόνες.

Οι ανακαλύψεις ακολούθησαν τη σύλληψη του ρωσικής καταγωγής ιδρυτή της Telegram, Pavel Durov, το Σάββατο, μετά την εικασία ότι παιδική πορνογραφία, διακίνηση ναρκωτικών και απάτη λάμβαναν χώρα στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

«Εθνική έκτακτη ανάγκη»

Η Νότια Κορέα έχει μια σκοτεινή ιστορία ψηφιακών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το 2019 προέκυψε ότι άντρες χρησιμοποιούσαν chatroom στο Telegram για να εκβιάσουν δεκάδες νεαρές γυναίκες να κάνουν σεξουαλικές πράξεις, σε ένα σκάνδαλο γνωστό ως nth-room. Ο αρχηγός της ομάδας, Cho Ju-bin, καταδικάστηκε σε 42 χρόνια φυλάκιση.

Τα διαδικτυακά deepfake σεξουαλικά εγκλήματα έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία της Νότιας Κορέας. Συνολικά αναφέρθηκαν 297 περιπτώσεις το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους, από 180 το περασμένο έτος και 160 το 2021.

Οι έφηβοι ήταν υπεύθυνοι για περισσότερα από τα δύο τρίτα των αδικημάτων τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Ένωση Δασκάλων της Κορέας, εν τω μεταξύ, πιστεύει ότι περισσότερα από 200 σχολεία έχουν πληγεί. Ο αριθμός των deepfakes βίντεο που στοχεύουν εκπαιδευτικούς έχει αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Η Park Ji-hyun, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και πρώην ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κηρύξει κατάσταση «εθνικής έκτακτης ανάγκης» ως απάντηση στο πρόβλημα με το deepfake πορνό της Νότιας Κορέας.

«Το deepfake υλικό σεξουαλικής κακοποίησης μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε ένα μόνο λεπτό και ο καθένας μπορεί να μπει στο chatroom χωρίς καμία διαδικασία επαλήθευσης», έγραψε η κα Park στο X.

«Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σε γυμνάσια, λύκεια και πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα».

