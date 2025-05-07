Μικροτσίπ: Μόλις στο 11,7% έως το 2030 το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά

Μόλις στο 11,7% αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό της στην παγκόσμια αγορά μικροκυκλωμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το 2030, απέχοντας μακράν από τον στόχο, που η ίδια είχε θέσει για μερίδιο 20% μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Σύμφωνα με νέα έκθεση, που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), είναι εξαιρετικά απίθανο η ΕΕ να πετύχει τον στόχο της για μερίδιο 20% στην παγκόσμια αγορά μικροκυκλωμάτων μέχρι το 2030.

Αν και η Πράξη για τα Μικροκυκλώματα (Chips Act), που θέσπισε η ΕΕ το 2022, σηματοδότησε νέα δυναμική στον ευρωπαϊκό τομέα μικροτσίπ, οι επενδύσεις που γίνονται στο πλαίσιο αυτό, είναι - σύμφωνα με την έκθεση - απίθανο να ενισχύσουν σημαντικά τη θέση της ΕΕ στον τομέα.

Σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι εξαιρετικά απίθανο η ΕΕ να πετύχει τον στόχο για μερίδιο 20% στην αγορά μικροκυκλωμάτων μέχρι το 2030

“Στη στρατηγική της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία προβλέπεται ο στόχος η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μέχρι το 2030 μερίδιο 20 % στην παγκόσμια παραγωγή βιώσιμων μικροκυκλωμάτων αιχμής σε αξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο ως προς την εφαρμογή της στρατηγικής της”, αναφέρει το ΕΕΣ, διαπιστώνοντας ένα χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών και της πραγματικότητας, που πρέπει να γεφυρωθεί.

“Είναι καιρός η ΕΕ να δει κατάματα την πραγματικότητα σε σχέση με τη στρατηγική της για τον τομέα των μικροκυκλωμάτων”, δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδια για τον έλεγχο. “Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός αδυσώπητος και εμείς έχουμε μείνει πολύ πίσω ως προς την επίτευξη των φιλοδοξιών μας”, πρόσθεσε η ίδια.

Επενδύσεις

Η εκτιμώμενη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πράξης για τα μικροκυκλώματα έως το 2030 ανέρχεται σε €86 δισ. και η Επιτροπή είναι υπεύθυνη μόλις για το 5% (€4,5 δισ.) αυτού του ποσού. Τα κράτη-μέλη και ο κλάδος αναμένεται να συνεισφέρουν το υπόλοιπο ποσό.

Χάριν σύγκρισης, οι κορυφαίοι παγκόσμιοι κατασκευαστές μικροκυκλωμάτων είχαν προϋπολογίσει για μία μόλις τριετία (2020-2023) επενδύσεις ύψους €405 δισ., ποσό που επισκιάζει αισθητά τη χρηματοδοτική ισχύ της πράξης για τα μικροκυκλώματα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΕΕΣ, η Επιτροπή δεν έχει εντολή να συντονίζει τις εθνικές επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίζει την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της πράξης για τα μικροκυκλώματα. Επίσης, η πράξη δεν προσδιορίζει με σαφήνεια τις τιμές-στόχο και την παρακολούθηση και δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί αν λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα ζήτησης της βιομηχανίας για συμβατικά μικροκυκλώματα.

Συνολικά, το ΕΕΣ διαπίστωσε ότι η πράξη για τα μικροκυκλώματα είναι εξαιρετικά απίθανο να συντελέσει σε σημαντική αύξηση του μεριδίου της ΕΕ στην αγορά μικροκυκλωμάτων ή στην επίτευξη της τιμής-στόχου του 20%. Πράγματι, σύμφωνα με προβλέψεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο του 2024, παρ’ ότι αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγικής ικανότητας, το συνολικό μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αξιακή αλυσίδα σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά θα σημειώσει ελαφρά μόνο άνοδο, από 9,8% το 2022 σε μόλις 11,7% το 2030.

