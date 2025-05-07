Το σχέδιο της Apple να αναδιαμορφώσει ριζικά το πρόγραμμα περιήγησης (browser) Safari προσθέτοντας επιλογές αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για την Google, οι μετοχές της οποίας υποχώρησαν, καθώς η κίνηση αυτή θα μπορούσε να καταφέρει μεγάλο πλήγμα στα ιλιγγιώδη κέρδη της από τις διαφημίσεις μέσω της μηχανής αναζήτησης.

Το στέλεχος της Apple, Έντι Κιου, κατέθεσε την Τετάρτη σε υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας κατά της Alphabet, μητρικής της Google, λέγοντας ότι ο κατασκευαστής iPhone «εξετάζει ενεργά» την αναμόρφωση του Safari, δήλωσε στο Reuters μια πηγή που γνωρίζει το θέμα.

O Κιου είπε επίσης ότι η Apple θα προσθέσει παρόχους αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI και Perplexity AI, ως επιλογές αναζήτησης στο μέλλον, ανέφερε το Bloomberg.

Η είδηση ​​​προκάλεσε την υποχώρηση της μετοχή της Alphabet κατά 7,6%, εξαφανίζοντας περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγοραία αξία της. Η μετοχή της Apple επίσης υποχώρησε, αφού ο Κιου δήλωσε ότι οι αναζητήσεις στο Safari μειώθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης στροφής των χρηστών προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Πηγή: skai.gr

