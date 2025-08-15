Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ διεξάγονται στο Πεκίνο - Δείτε βίντεο

Οι πρώτοι Παγκόσμιοι Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ διεξάγονται στο Πεκίνο, με συμμετέχοντες από 16 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας. Οι αθλητές - ρομπότ θα προσπαθήσουν να διαγωνιστούν σε μια σειρά από αγωνίσματα, όπως στίβος, ποδόσφαιρο, χορός και πολεμικές τέχνες.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο σκοπός είναι να δοκιμαστεί και να βελτιωθεί η τεχνολογία των ρομπότ. Όπως αναφέρουν, ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος για να δοκιμάσουν - μεταξύ άλλων - τη λήψη αποφάσεων και τις κινητικές δεξιότητες ενός ρομπότ, που θα μπορούσαν αργότερα να εφαρμοστούν σε πραγματικές συνθήκες, όπως εργοστάσια και σπίτια.

Όλα αυτά είναι μέρος της προσπάθειας της Κίνας να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην ανθρωποειδή ρομποτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.