Maestro: Το ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης που μπαίνει στο χειρουργείο

Το όνομα του είναι Maestro. Είναι ένα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπαίνει στην αίθουσα του χειρουργείου και αναλαμβάνει με τους δύο του βραχίονες τον ρόλο βοηθού στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Κρατάει την κάμερα σταθερή, καθοδηγεί με ακριβείς πληροφορίες τον χειρουργό στην επέμβαση, ενώ μεριμνά και για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Το Maestro έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει χειρουργούς, προσωπικό χειρουργείου και ασθενείς στις εκατομμύρια χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών ιστών, που πλέον γίνονται μέσω της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής. Προσαρμόζεται στα λαπαροσκοπικά μηχανήματα των νοσοκομείων, παρέχοντας αυτονομία στον χειρουργό, ώστε να μη χρειάζεται τη βοήθεια προσωπικού για να διεκπεραιώσει μία επέμβαση. Έχει ενσωματωμένο έναν μεγάλο υπολογιστή που με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης επιτρέπει την σε πραγματικό χρόνο ανάπτυξη αλγορίθμων στο χειρουργείο, για άμεσα οφέλη κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ο ρομποτικός βοηθός παρουσιάστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη στους γιατρούς που συμμετέχουν στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολοπρωκτολογίας (ESCP), οι εργασίες του οποίου ξεκίνησαν στις 25/9 και ολοκληρώνονται σήμερα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Η επίδειξη των δυνατοτήτων του Maestro, που ανέπτυξαν η ιδρυθείσα το 2019 στο Παρίσι εταιρεία ιατρικών συσκευών Moon Surgical και η ηγέτιδα βιομηχανία μικροεπεξεργαστών για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης Nvidia, έγινε από τον χώρο της εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων «i4G».

Ο εμπορικός διευθυντής της Moon Surgical, Eric Ermenault μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για το Maestro που «προσγείωθηκε» στη Θεσσαλονίκη για να δείξει το μέλλον της ρομποτικής χειρουργικής, μέλλον που είναι ήδη εδώ, καθώς χειρουργοί σε νοσοκομεία στη Γαλλία και στις ΗΠΑ έχουν κάνει εκατοντάδες επεμβάσεις αξιοποιώντας τον ρομποτικό βοηθό.

Σύμφωνα με τον κ. Ermenault παρά το ότι η λαπαροσκόπηση αποτέλεσε ορόσημο στην επεμβατική χειρουργική, η διδασκαλία και κατάκτηση των τεχνικών των παραδοσιακών ρομποτικών προσεγγίσεων παραμένει πρόκληση για τα συστήματα υγείας. «Με βάση την ανατροφοδότηση που έχουμε από γιατρούς η λαπαροσκόπηση είναι μια χειρουργική επέμβαση που μαθαίνεται δύσκολα, γιατί δεν είναι εύκολοι οι χειρισμοί ακριβείας, για παράδειγμα η κάμερα "τρέμει", με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δει ο χειρούργος καλά το σημείο που θέλει να επέμβει. Είναι δύσκολη η εκπαίδευση, προκειμένου να είναι ο γιατρός ικανός να κάνει αυτό το είδος της χειρουργικής επέμβασης, χρειάζονται χρόνια εκπαίδευσης», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η ιδέα πίσω από τον σχεδιασμό του Maestro ήταν «να δώσουμε στον χειρουργό δύο χέρια ρομποτικά, τα οποία να μπορεί να χρησιμοποιήσει στην επέμβαση».

Το ρομποτικό σύστημα «κουμπώνει» στο ενδοσκόπιο και, όπως διευκρίνισε ο κ. Ermenault, «έτσι ο χειρουργός, αντί να χρειάζεται κάποιον να τον βοηθήσει, μπορεί να κάνει την επέμβαση μόνος του χωρίς τη βοήθεια νοσοκόμας ή κάποιου νεαρού χειρουργού». «Ένα από τα πλεονεκτήματα είναι ότι η κάμερα είναι πραγματικά σταθερή κατά την επισκόπηση των ενδοκοιλιακών οργάνων, ενώ όταν κρατάει κάποιος την κάμερα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει τον γιατρό, καθώς μετακινεί τα εργαλεία» και διευκρίνισε ότι με το πάτημα ενός κουμπιού η συσκευή αντιστοιχείται με τα χειρουργικά εργαλεία, ακολουθώντας τα, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

