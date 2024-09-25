Λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης για διαλεύκανση εγκλημάτων

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Την πιο ευρεία χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαλεύκανση εγκλημάτων εξετάζει η βρετανική αστυνομία.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Αστυνομικών Διοικητών Γκάβιν Στίβενς, ήδη αστυνομικές διευθύνσεις ανά τη χώρα χρησιμοποιούν 64 καινοτόμα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και επιστήμης των δεδομένων που συμβάλλουν στην αστυνομική έρευνα.

Σημείωσε ότι αν όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις στην Αγγλία και στην Ουαλία χρησιμοποιούσαν όλες αυτές τις 64 μεθόδους, τότε το σώμα συνολικά θα εξοικονομούσε 15 εκατομμύρια ώρες παραγωγικού χρόνου και τουλάχιστον 350 εκατομμύρια λίρες σε δαπάνες.

Ο κ. Στίβενς αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε για τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη ταυτοποίηση μαχαιριών που έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκλήματα, όπως το πότε και πού αγοράστηκε.

Ως η πιο ενδιαφέρουσα καινοτομία, ωστόσο, επισημάνθηκε το λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης Söze, που βρίσκεται σε απομακρυσμένους εξυπηρετητές (cloud-based) και έχει την ικανότητα να αναλύει στοιχεία δύσκολων υποθέσεων βρίσκοντας συνδέσεις μεταξύ υπόπτων, εξετάζοντας κλήσεις, μηνύματα και έγγραφα και υποδεικνύοντας γραμμές έρευνας.

Το λογισμικό, που περιγράφεται ως ψηφιακό εργαλείο αστυνομικής έρευνας, αναπτύχθηκε από εταιρεία στην Αυστραλία και χρησιμοποιήθηκε σε πιλοτική βάση από την αγγλική αστυνομική διεύθυνση του Έιβον και Σόμερσετ επί 27 άλυτων υποθέσεων για ένα διάστημα έξι εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το σώμα μπόρεσε να ολοκληρώσει τη διάρθρωση και ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων σε μόλις μία ημέρα, έξι ώρες, πέντε λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Η ίδια εργασία αν γινόταν χειρωνακτικά θα απαιτούσε θεωρητικά 81 χρόνια!

«Θα μπορούσα να φανταστώ αυτό το είδος εργαλείου να είναι πραγματικά χρήσιμο σε επανεξετάσεις άλυτων υποθέσεων (...), κάποιων εκ των πιο διάσημων άλυτων εγκλημάτων που υπάρχουν», σχολίασε ο κ. Στίβενς.

Οι Αυστραλοί κατασκευαστές δηλώνουν πως το Söze «έχει αποδείξει επιτυχώς» ότι μπορεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης να διαλευκανθούν εγκλήματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, εμπορίας λευκής σαρκός, ανθρωποκτονιών, απάτης και εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το όνομα του λογισμικού είναι το επώνυμο του Κάιζερ Σόζε, του ιδιοφυούς εγκληματία που ενσάρκωσε ο Κέβιν Σπέισι στην ταινία «Συνήθεις Ύποπτοι» το 1995.

