Επιστήμονες αποκαλύπτουν τον πιο λεπτομερή υπέρυθρο χάρτη του γαλαξία μας, που δείχνει 1,5 δισεκατομμύρια φεγγάρια, αστέρια και πλανήτες με μια άνευ προηγουμένου λεπτομέρεια.

Αποκαλύπτει λεπτομέρειες του πυρήνα του γαλαξία μας που είχε προηγουμένως κρυφτεί. Από τις βίαιες γεννήσεις νεογέννητων αστεριών μέχρι τα κρυμμένα μυστήρια του γαλαξιακού πυρήνα. Αυτές οι νέες εικόνες δείχνουν τον Γαλαξία όπως δεν τον έχετε ξαναδεί.

Μετά από 13 χρόνια παρατηρήσεων, οι επιστήμονες αποκάλυψαν τώρα τον πιο λεπτομερή χάρτη του γαλαξία μας που έγινε ποτέ.

Χρησιμοποιώντας υπέρυθρο φως, αστρονόμοι από το Ευρωπαϊκό Νότιο Παρατηρητήριο (ESO) κοίταξαν μέσα από τη σκόνη και το αέριο που συνήθως κρύβει το κέντρο του γαλαξία.

Το αποτέλεσμα της έρευνας

Η τεράστια έρευνα αποκάλυψει 1,5 δισεκατομμύρια φεγγάρια, αστέρια και πλανήτες και καλύπτει μια περιοχή του ουρανού που ισοδυναμεί με 8.600 πανσελήνους.

Ο επικεφαλής ερευνητής Dante Minniti, του Universidad Andrés Bello στη Χιλή, λέει: «Κάναμε τόσες πολλές ανακαλύψεις, αλλάξαμε για πάντα την άποψη του Γαλαξία μας».

Αυτός ο τελευταίος χάρτης καλύπτει μια περιοχή που ισοδυναμεί με 8.600 πανσέληνους. Αυτό το διάγραμμα δείχνει την περιοχή που καλύπτεται από την τελευταία έρευνα που καλύπτει ο χάρτης.

Πάνω από 420 νύχτες παρατήρησης, το τηλεσκόπιο VISTA του ESO σάρωσε τις ίδιες περιοχές του ουρανού για να δημιουργήσει έναν εξαιρετικά λεπτομερή χάρτη των πιο αμυδρών αντικειμένων.

Οι προσπάθειες των ερευνητών είχαν ως αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο χάρτη του γαλαξία μας που έγινε ποτέ.

Αυτός ο νέος χάρτης, γνωστός ως μεταβλητές VISTA στο Vía Láctea extended (VVVX), αποτελείται από περισσότερες από 200.000 μεμονωμένες εικόνες που τραβήχτηκαν μεταξύ 2010 και 2023.

Με 1,5 δισεκατομμύρια αντικείμενα καταγεγραμμένα, το VVVX περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα αντικείμενα από τον προηγούμενο μεγαλύτερο χάρτη που κυκλοφόρησε το 2012.

