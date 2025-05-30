Από τον «Αρμαγεδδώνα» μέχρι την «Επόμενη Μέρα» το Χόλιγουντ έχει επενδύσει σε ταινίες καταστροφής της ανθρωπότητας, παρουσιάζοντας πολλά και διαφορετικά σενάρια – με τις απειλές να προέρχονται κυρίως από το διάστημα.

Στην πραγματικότητα, εάν επρόκειτο να υπάρξει μια παγκόσμια Αποκάλυψη, τι θα μπορούσε να εξαφανίσει τη ζωή στη Γη;

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί τελικά να έχουν την απάντηση - και περιλαμβάνει έναν φρικτό θάνατο.

Σε μια νέα μελέτη, ερευνητές από το Ινστιτούτο Πλανητικής Επιστήμης και το Πανεπιστήμιο του Μπορντό προβλέπουν ότι η Γη θα μπορούσε να συγκρουστεί με ένα διερχόμενο ουράνιο σώμα, πχ μετεωρίτη, και να βγει εκτός τροχιάς του ηλιακού μας συστήματος.

Σε αυτό το σενάριο, σύμφωνα με την Daily Mail, χωρίς το φως και τη θερμότητας του Ήλιου, όλα τα έμβια όντα στον πλανήτη μας - συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων – θα πάγωναν μέχρι θανάτου.

Τα καλά νέα…

Ευτυχώς, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι πολύ μικρές.

Κατά τα επόμενα πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, η πιθανότητα η Γη να εκτιναχθεί εκτός τροχιάς από διερχόμενο αστέρι είναι περίπου 1 στις 500, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Βρίσκουμε 0,3% πιθανότητα ο Άρης να χαθεί λόγω σύγκρουσης ή εκτίναξης και 0,2% πιθανότητα η Γη να εμπλακεί σε μια πλανητική σύγκρουση ή να εκτιναχθεί», έγραψε η ομάδα στη μελέτη της.



Πηγή: skai.gr

