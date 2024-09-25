Γιορτάζοντας το παγκοσμίως λατρεμένο σνακ, το Doodle της Google τιμά σήμερα ένα ιδιαίτερο ορόσημο στην ιστορία του ποπ κορν, ενώ προσκαλεί τους χρήστες να βουτήξουν σε ένα παιχνιδιάρικο, εθιστικό παιχνίδι.

Σαν σήμερα το 2020, όταν η Ταϊλάνδη εξασφάλισε ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη μηχανή ποπ κορν που δημιουργήθηκε ποτέ και το σημερινό Doodle αποτίει φόρο τιμής σε αυτό το μνημειώδες γεγονός.

Παίξτε εδώ το παιχνίδι

Οι ρίζες του ποπ κορν ανάγονται στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν ήταν μια αγαπημένη απόλαυση μεταξύ των μεσοαμερικανικών πολιτισμών.

Στη δεκαετία του 1800 το ποπ κορν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν προοριζόταν μόνο για ταινίες - είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή η τραγανή απόλαυση τρώγονταν συχνά ως πιάτο πρωινού με γάλα.

Τη δεκαετία του 1890 εφευρέθηκε ο πρώτος κατασκευαστής ποπ κορν και η δημοφιλία του ποπ κορν εξερράγη - κυριολεκτικά.

Από τότε, το ποπ κορν έχει μπει στις καρδιές των σνακερ σε όλο τον κόσμο, με ατελείωτες παραλλαγές.

Πηγή: skai.gr

