Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ENISA, ανακοίνωσε ότι τα προβλήματα που παρατηρούνται από την Παρασκευή στα συστήματα αυτόματου check-in σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια οφείλονται σε κακόβουλο λογισμικό τύπου ransomware.

Σύμφωνα με την ENISA, «ο τύπος του λυτρισμικού έχει εντοπιστεί. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έχουν ξεκινήσει έρευνα», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Την Παρασκευή, χάκερς εξαπέλυσαν κυβερνοεπίθεση στην εταιρεία Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα καταγραφής και ελέγχου επιβατών σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Η επίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο της Ευρώπης, καθώς και στα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη λειτουργία του, τη στιγμή που σήμερα αναμένεται να διακινηθούν περισσότεροι από 92.000 ταξιδιώτες, αριθμός σημαντικά αυξημένος λόγω του χθεσινού μαραθωνίου στην πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Η Collins Aerospace ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνεργάζεται στενά με τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν από την κυβερνοεπίθεση και βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναβάθμισης του λογισμικού της, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η ομαλή λειτουργία των συστημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

