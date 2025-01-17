Οι «πρόσφυγες» του TikTok στρέφονται στο κινεζικό RedNote και γνωρίζουν για πρώτη φορά τι εστί λογοκρισία

Στην κινεζική πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, γνωστή και ως RedNote, στρέφονται όλο και περισσότεροι Αμερικανοί λόγω της επικείμενης απαγόρευσης του TikTok την Κυριακή, στη χώρα.

Η ξαφνική εισροή χρηστών από το εξωτερικό, πολλοί από τους οποίους αυτοαποκαλούνται «πρόσφυγες του TikTok», αποτελεί μια νέα πρόκληση για την εφαρμογή, η οποία πρέπει να βρει μια ισορροπία μεταξύ της ικανοποίησης των αυστηρών κανόνων συγκράτησης περιεχομένου της Κίνας και της παροχής μιας θετικής εμπειρίας για τους νεοεισερχόμενους χρήστες που δεν μιλούν κινεζικά.

Η Heather Roberts, μια Αμερικανίδα καλλιτέχνης με περισσότερους από 32.000 ακόλουθους στο TikTok που έκανε λογαριασμό στο RedNote, δήλωσε ότι της άρεσε να χρησιμοποιεί την κινεζική εφαρμογή επειδή «όλοι είναι τόσο καλοί, τόσο ευγενικοί. Διαπιστώνουμε ότι οι Κινέζοι δεν είναι τόσο διαφορετικοί από εμάς», λέει στο CNN. «Αυτό μας φέρνει πραγματικά κοντά. Είναι ένα όμορφο πράγμα - πραγματικά είναι», σημειώνει.

Ωστόσο, δεν είναι ικανοποιημένοι όλοι οι χρήστες.

Μόλις λίγες ημέρες χρήσης του RedNote, κάποιοι άρχισαν να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για τους κανόνες λογοκρισίας, οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ αυτό που έχουν συνηθίσει. Δεν είναι μόνο το βίαιο περιεχόμενο και η ρητορική μίσους ή η πορνογραφία που είναι εκτός ορίων. Το διαδίκτυο της Κίνας φημίζεται για τη λογοκρισία ενός συνεχώς αυξανόμενου καταλόγου όρων που θεωρούνται ευαίσθητοι, είτε από πολιτικής είτε από άλλη άποψης.

Και ενώ οι κινεζικές αρχές θέτουν τους κανόνες λογοκρισίας, η επιβολή τους επαφίεται γενικά στις πλατφόρμες, οι οποίες συχνά απασχολούν μεγάλες ομάδες συντονιστών για την αφαίρεση του περιεχομένου που παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτές οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα, αναστολές ή ακόμη και κλείσιμο.

Αποχωρήσεις από την πλατφόρμα

Ένας Αμερικανός χρήστης, ο οποίος προσδιορίζεται ως «non-binary» στο RedNote, λογοκρίθηκε αφού δημοσίευσε μια ανάρτηση στην οποία ρωτούσε αν η πλατφόρμα καλωσορίζει τους ομοφυλόφιλους.

Η ανάρτηση αφαιρέθηκε μέσα σε λίγες ώρες, δήλωσε ο χρήστης στο CNN.

Την επόμενη ημέρα, ανέβασε άλλη ανάρτηση λέγοντας ότι θα εγκαταλείψει την πλατφόρμα λόγω του περιστατικού και δέχτηκε καταιγισμό από ομοφοβικά σχόλια, με χρήστες να τον κατηγορούν πως δείχνει ασέβεια.

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, ένας άνδρας χρήστης εξέφρασε την απογοήτευσή του αφού η RedNote λογόκρινε μια φωτογραφία του άνω μέρους του σώματός του.

«Γιατί δεν μπορώ να δημοσιεύσω φωτογραφίες από τη γυμναστικής μου και των κοιλιακών μου;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «ποτέ δεν είχε τέτοιο πρόβλημα στο TikTok και το Instagram».

Ένας Κινέζος χρήστης του πρότεινε να δοκιμάσει να καλύψει τις θηλές του, καθώς οι κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης επιβάλλουν γενικά περιορισμούς στην επίδειξή τους, καθώς αυτό εκλαμβάνεται ως σεξουαλικά υπονοούμενο.

Χρήστες του RedNote ανέφεραν πως και αναρτήσεις σχετικά με το ιαπωνικό anime «My Hero Academia», το οποίο αντιμετώπισε λογοκρισία στην Κίνα από το 2018 λόγω αμφιλεγόμενων αναφορών στην ιστορία της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, έχουν έκτοτε αφαιρεθεί από την πλατφόρμα.

Όταν ρωτήθηκε αν η Κίνα θα εντείνει τον έλεγχο του περιεχομένου που ανεβάζουν οι υπερπόντιοι χρήστες, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πεκίνου χαρακτήρισε τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «προσωπική επιλογή».

«Η Κίνα ανέκαθεν υποστήριζε και ενθάρρυνε την ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτιστικών ανταλλαγών με άλλες χώρες για την προώθηση των συνδέσεων μεταξύ των ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Guo Jiakun.

Η κρατική κινεζική εφημερίδα People's Daily ανέφερε ότι η εισροή υπερπόντιων χρηστών είναι ενδεικτική της αυξανόμενης ήπιας ισχύος του Πεκίνου.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτό οφείλεται στη βαθιά ιστορική και πολιτιστική συσσώρευση της Κίνας ... το άνοιγμα της χώρας, τη φιλικότητα του λαού και την ανεκτικότητα της κοινωνίας μας», έγραψε η εφημερίδα την Πέμπτη.

Κινήσεις ανάγκης

Η εισροή χρηστών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες του διαδικτύου της Κίνας οδήγησε την RedNote στην απόφαση να προσλάβει αγγλόφωνους συντονιστές περιεχομένου, εξοικειωμένους με τη δυτική κουλτούρα.

Από την αρχή αυτής της εβδομάδας, το RedNote έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στο App Store της Apple στις ΗΠΑ. Ενώ είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Κίνας με 300 εκατομμύρια χρήστες, δεν έχει αποκτήσει μεγάλη προβολή πέρα από την Κίνα μέχρι τώρα.

Η εταιρεία «προσπαθεί να βρει τρόπους να μετριάσει το αγγλόφωνο περιεχόμενο και να δημιουργήσει εργαλεία μετάφρασης αγγλικών-κινεζικών», μετέδωσε την Τετάρτη το Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές που γνωρίζουν την εταιρεία.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Yangcheng Evening News, η RedNote έχει αναρτήσει επείγουσες αγγελίες εργασίας για συντονιστές που επικεντρώνονται στη διαχείριση αναρτήσεων στα αγγλικά.

Μια τέτοια ανάρτηση, η οποία πρωτοεμφανίστηκε σε κινεζική πλατφόρμα προσλήψεων, είχε έκτοτε αφαιρεθεί. Μια άλλη ανάρτηση, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο της RedNote, δείχνει ότι η εταιρεία αναζητά νέους «ασκούμενους» οι οποίοι θα βοηθήσουν στη «προώθηση της υγιούς ανάπτυξης της κοινότητας περιεχομένου» στα αγγλικά.

Κινέζοι χρήστες της RedNote έχουν επίσης αναρτήσει υπενθυμίσεις για τους Αμερικανούς συναδέλφους τους σχετικά με την πλοήγηση στο σύστημα λογοκρισίας. Για παράδειγμα, ορισμένοι κάλεσαν ανοιχτά τους νεοεισερχόμενους να αποδεχτούν την κυριαρχία της Κίνας επί της Ταϊβάν.

Η Ivy Yang, αναλύτρια τεχνολογίας στην Κίνα και ιδρύτρια της εταιρείας συμβούλων Wavelet Strategy, δήλωσε ότι ενώ η εισροή νέων Αμερικανών χρηστών θα μπορούσε να δημιουργήσει προκλήσεις για τους συντονιστές περιεχομένου της εφαρμογής και την κινεζική κυβέρνηση, εξακολουθεί να θεωρείται «μεγάλη νίκη» για την Κίνα.

«Πρόκειται για μια αυτοεπιλεγμένη ομάδα περίεργων χρηστών που είναι ανοιχτοί στο να μάθουν για την άλλη πλευρά του ψηφιακού τείχους προστασίας και κλίνουν προς την πιθανότητα να (αποδειχθεί) ότι κάνουν λάθος για την Κίνα και τους ανθρώπους της», δήλωσε.

Αυτό ισχύει για τον Jeremy Fraga, πατέρα τριών παιδιών από το Fort Worth του Τέξας, ο οποίος δήλωσε ότι έχει εθιστεί στο RedNote από τότε που το κατέβασε τη Δευτέρα και έχει δείξει την πλατφόρμα στα παιδιά του.

«Το να μπαίνω στο RedNote και να μιλάω με αυτούς τους ανθρώπους για ώρες, μου έδειξε μια διαφορετική πλευρά της Κίνας. Άλλαξε την κοσμοθεωρία μου» δήλωσε ο Fraga. «Πιστεύω ότι θα το κάνω αυτό το νέο μου σπίτι, ακόμη και αν δεν απαγορευτεί το TikTok», τόνισε.

