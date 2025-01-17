Η Κομισιόν διευρύνει την έρευνα για την πλατφόρμα Χ του Μασκ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα τεχνικά μέτρα στην έρευνα κατά του κοινωνικού δικτύου Χ, που θεωρείται ύποπτο για τη διασπορά παραπληροφόρησης και τη χειραγώγηση του δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη, μετά τις νέες προκλήσεις του Ιλον Μασκ.

«Σήμερα (Παρασκευή), λαμβάνουμε νέα μέτρα ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση των συστημάτων συστάσεων του Χ με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA)», ανακοίνωσε η Ευρωπαία επίτροπος Τεχνολογικής Κυριαρχίας Χένα Βιρκούνεν.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το δίκτυο Χ να παράσχει εσωτερικά έγγραφα σχετικά με το σύστημα συστάσεων του δικτύου προς τους χρήστες του καθώς και για τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό μετά τις 15 Φεβρουαρίου.

Οι Βρυξέλλες δέχονται την πίεση των ευρωβουλευτών και των κρατών μελών για τη λήψη αυστηρών μέτρων, την ώρα που υπάρχουν υποψίες ότι ο ιδιοκτήτης του Χ χειραγωγεί τους αλγόριθμους για να υποστηρίξει την άκρα δεξιά στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

