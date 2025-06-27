Η παραγωγή οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε απότομα για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο, σύμφωνα με νέα στοιχεία, καθώς οι αντίξοες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έπληξαν σκληρά την αυτοκινητοβιομηχανία.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή ο βρετανικός Σύνδεσμος Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT), ανέφεραν ότι ο όγκος παραγωγής νέων αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 32,8% σε 49.810 μονάδες τον περασμένο μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι, εξαιρουμένου του 2020, όταν τα εργοστάσια έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η βρετανική παραγωγή οχημάτων έφτασε τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1949.

Οι αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ - τις δύο μεγαλύτερες αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου - μειώθηκαν κατά 22,5% και 55,4%, αντίστοιχα, τον περασμένο μήνα.

Υπό τον αντίκτυπο των δασμών

Η δραματική επιβράδυνση της παραγωγής αυτοκινήτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεχιζόμενες αλλαγές μοντέλων, στις αναδιαρθρώσεις και στον αντίκτυπο των δασμών, δήλωσε η SMMT.

Στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ εφάρμοσε δασμό 25% σε όλα τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εισάγονται στις ΗΠΑ - μια κίνηση που ώθησε τις βρετανικές μάρκες πολυτελείας, όπως η Aston Martin και η Jaguar Land Rover, να διακόψουν προσωρινά τις αποστολές προς τις ΗΠΑ.

Στις αρχές Μαΐου, ωστόσο, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ για τα βρετανικά αυτοκίνητα στο 10% για τα πρώτα 100.000 αυτοκίνητα που εισάγονται κάθε χρόνο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Keir Starmer δήλωσε τότε ότι η μείωση των δασμών στα αυτοκίνητα θα εξοικονομούσε εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες ετησίως για την Jaguar Land Rover.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.