Την Ουκρανία δείχνει έμμεσα ο Ίλον Μασκ για την «μαζική κυβερνοεπίθεση» που όπως είπε, δέχτηκε το Χ, χτες Δευτέρα, μετά τις παγκόσμιες αναφορές για προβλήματα στην πλατφόρμα.

«Δεχόμαστε επιθέσεις κάθε μέρα, αλλά αυτό έγινε με πολλούς πόρους», έγραψε σε ποστ στο Χ ο Μάσκ, διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας. «Είτε εμπλέκεται μια μεγάλη, συντονισμένη ομάδα ή/και μια χώρα», σημείωσε.

Αργότερα ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox Business, o Μασκ υπονόησε πως οι δράστες μπορεί να προέρχονται από την Ουκρανία.

«Δεν είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς συνέβη, αλλά υπήρξε μια μαζική κυβερνοεπίθεση που προσπάθησε να ρίξει το σύστημα X με διευθύνσεις IP που προέρχονταν από την περιοχή της Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του προέδρου Τραμπ.

Σημειώνεται πως τα προβλήματα συνεχίζονται και σήμερα, στην πλατφόρμα, καθώς έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα της ενσωμάτωσης των αναρτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μασκ έχει ασκήσει έντονη κριτική στην ουκρανική κυβέρνηση, καθώς οι σχέσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν περνούν και την καλύτερη φάση τους.

Το Σαββατοκύριακο, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας είπε ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή» της χώρας θα κατέρρεε αν απενεργοποιούσε τον πάροχο δορυφορικών επικοινωνιών, Starlink. Ωστόσο, στη συνέχεια είπε πως δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, προσπαθώντας να μαζέψει τα λεγόμενά του, που προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.



Πηγή: skai.gr

