Βρετανός Παραολυμπιονίκης ο πρώτος αστροναύτης με ειδικές ανάγκες

Σε παγκόσμια πρωτιά, ένας Βρετανός με ειδικές ανάγκες επιλέχθηκε για εκπαίδευση αστροναυτών από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA).

Joining the ESA class of 2022 astronauts is John McFall, from the United Kingdom, as an astronaut with a physical disability. #ESAastro2022



